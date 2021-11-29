UPSON CO SEX VIDEO GOES NATIONAL

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A NEWS STORY ABOUT A 27 YEAR OLD FEMALE ACCIDENTLY SHOOTING HERSELF IN THE VAGINA DURING AN INTERNET SEX VIDEO HAS GONE VIRAL. IT WAS PICKED UP BY THE NEW YORK POST AND SEVERAL WEBSITES INCLUDING SMOKING GUN DOT COM. ITS THE 2ND MOST VIEWED STORY ON OUR WEBSITE SINCE IT WENT ON LINE IN 2009.
THE SHERIFF SAID HE HAS HAD INQUIRIES FROM ALL OVER THE COUNTRY ABOUT THE EVENT AT A TRAILER HOME ON MANLEY ROAD. THE WOMAN REPORTEDLY HAS BEEN RELEASED FROM A MACON HOSPITAL AFTER UNDERGOING SURGERY.
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