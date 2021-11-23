AJC REPORTS GORDON STATE WILL KEEP ITS NAME

THE GA. BOARD OF REGENTS DECIDED MONDAY IT WILL NOT MOVE FOWARD WITH RECOMMENDATIONS OF AN ADVISORY GROUP TO RENAME MORE THAN SIX DOZEN BUILDINGS AND COLLEGES ON PUBLIC UNIVERSITY CAMPUSES STATEWIDE.
ONE OF THOSE GORDON STATE COLLEGE IN BARNESVILLE NAMED FOR UPSON COUNTY NATIVE GENERAL JOHN B. GORDON, A CONFEDERATE OFFICER WHO WAS ASSOCIATED WITH THE KU KLUX KLAN .
ONE GROUP WANTED THE NAME OF HENRY W. GRADY REMOVED FROM THE UNIVERSITY OF GA. JOURNALISM SCHOOL. CRITICS SAY GRADY, EDITOR OF THE ATLANTA CONSTITUTION NEWSPAPER AFTER THE CIVIL WAR, SUPPORTED WHITE SUPREMACY THROUGH HIS SPEECHES AND WRITINGS.
AN ADVISORY GROUP HEADED BY ALBANY STATE UNIVERSITY'S PRESIDENT REVIEWED NEARLY 900 BUILDINGS AND SCHOOLS NAMED AFTER PEOPLE, COMPANIES, OR LANDMARKS .
THE BOARD OF REGENTS DID NOT EXPLAIN WHY IT DECIDED NOT TO CHANGE ANY NAMES. ACCORDING TO THE AJC, SOME INVOLVED IN THE DECISION-MAKING PROCESS SAID IT WOULD HAVE BEEN A CHALLENGE TO CHANGE SOME NAMES AND NOT OTHERS.
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