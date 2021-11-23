Tuesday, November 23, 2021

AJC REPORTS GORDON STATE WILL KEEP ITS NAME

 THE  GA.  BOARD  OF  REGENTS  DECIDED  MONDAY  IT  WILL  NOT  MOVE  FOWARD  WITH  RECOMMENDATIONS  OF  AN  ADVISORY  GROUP  TO  RENAME  MORE  THAN  SIX  DOZEN  BUILDINGS  AND  COLLEGES   ON  PUBLIC  UNIVERSITY  CAMPUSES  STATEWIDE.


ONE  OF   THOSE  GORDON  STATE  COLLEGE  IN  BARNESVILLE  NAMED  FOR  UPSON  COUNTY  NATIVE  GENERAL   JOHN  B.  GORDON,  A  CONFEDERATE  OFFICER   WHO    WAS   ASSOCIATED  WITH  THE  KU  KLUX  KLAN .


ONE  GROUP  WANTED  THE  NAME  OF  HENRY  W.  GRADY  REMOVED  FROM  THE  UNIVERSITY OF  GA.  JOURNALISM  SCHOOL.  CRITICS  SAY   GRADY,  EDITOR  OF  THE  ATLANTA  CONSTITUTION NEWSPAPER  AFTER  THE  CIVIL  WAR, SUPPORTED  WHITE  SUPREMACY THROUGH  HIS  SPEECHES  AND  WRITINGS.


AN  ADVISORY  GROUP  HEADED  BY  ALBANY  STATE  UNIVERSITY'S  PRESIDENT  REVIEWED  NEARLY 900  BUILDINGS  AND  SCHOOLS  NAMED  AFTER  PEOPLE, COMPANIES,  OR  LANDMARKS .


THE  BOARD OF REGENTS  DID NOT  EXPLAIN  WHY  IT  DECIDED  NOT  TO  CHANGE  ANY  NAMES.   ACCORDING  TO  THE  AJC, SOME  INVOLVED  IN  THE  DECISION-MAKING  PROCESS  SAID  IT  WOULD  HAVE  BEEN  A  CHALLENGE  TO  CHANGE  SOME  NAMES  AND  NOT  OTHERS.   




 

Posted by WTGA AM & FM at 12:03 PM

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