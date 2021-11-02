UNOFFICIAL TOTALS COUNTY OF UPSON, CITY OF THOMASTON, CITY OF YATESVILLE

IN TUESDAY'S ELECTION FOR MAYOR PRO TEM DOUG HEAD GOT 452 VOTES, 230 ADVANCE VOTING 222 TOWN PRECINCT. LORI LINDSEY HAD 291, 173 IN ADVANCE, 118 TOWN PRECINCT, SHARON KING 201, 73 IN ADVANCE 123 TOWN PRECINCT AND 5 VOTES IN REDBONE PRECINCT.
CONTINUATION OF THE SPLOST WON WITH 1400 VOTES YES, 485 NO.
THREE CITY OF YATESVILLE COUNCIL MEMBERS WERE ELECTED, RONNIE RIGGINS 61 VOTES, WANDA DOZIER 56 VOTES, GEORGE SANDERS 52 VOTES. STEVEN SPRAUL POLLED 25 VOTES TO FINISH 4TH.
NO REPORT ON TURNOUT YET, BUT VOTING WAS LIGHT.
CONTINUATION OF THE SPLOST WON WITH 1400 VOTES YES, 485 NO.
THREE CITY OF YATESVILLE COUNCIL MEMBERS WERE ELECTED, RONNIE RIGGINS 61 VOTES, WANDA DOZIER 56 VOTES, GEORGE SANDERS 52 VOTES. STEVEN SPRAUL POLLED 25 VOTES TO FINISH 4TH.
NO REPORT ON TURNOUT YET, BUT VOTING WAS LIGHT.
No comments:
Post a Comment