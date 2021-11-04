Friday, November 19, 2021

4 YEAR OLD INJURED IN THOMASTON WRECK

 THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON   SAID  A  4  YEAR  BOY  WAS  LIFE-FLIGHTED  TO  EGLESTON  CHILDREN'S  HOSPITAL  IN  ATLANTA  WITH  SEVERE  INJURIES  FROM  AN  AUTO  ACCIDENT  ON  74  EAST  NEAR   THE  GILMORE  CENTER,   FRIDAY  MORNING.


4  OTHERS  WERE  INJURED  AND  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  BY EMS--A  MOTHER  AND  FATHER  AND  TWO  OTHER  CHILDREN.   CHIEF RICHARDSON  SAID  THE   4  YEAR  OLD  WAS  UNRESPONSIVE  WHEN    EMT'S  ARRIVED--BUT  THEY MANAGED  TO  GENERATE  A   PULSE.


THE  CHIEF  TOLD   101  NEWS--THE  AUTO  WAS  HEADED  TOWARD  DOWNTOWN  THOMASTON   ON  74   WHEN  IT  BLEW  A  TIRE,  CROSSED  OVER  A  LANE  AND  HIT  A  CONCRETE  BARRIER  NEAR  THE  MIDDLE  SCHOOL  FOOTBALL   FIELD.


THOMASTON PD  TURNED  THE  ACCIDENT  INVESTIGATION  OVER  TO  POST  26  GA.  STATE PATROL.  INITIALLY  TWO  HELICOPTERS  WERE  DISPATCHED  BUT  ONLY  ONE  WAS  NEEDED.

Posted by WTGA AM & FM at 1:16 PM

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