UPSON CO COMMISSIONERS WANT PUBLIC INPUT ON NEW EMS SERVICE

WITH COMMUNITY AMBULANCE BOWING OUT --JOEY THIEL, A RETIRED 20 YEAR EMT URGED THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS TO ESTABLISH A COUNTY-OPERATED EMS SYSTEM, AT TUESDAY'S MEETING.
HE PRESENTED THREE OPTIONS--AND TOLD THE BOARD IF THEY ALLOW ANOTHER PRIVATE PROVIDER TO ASSUME THE LICENSE--THE COUNTY WILL BE IN THE SAME BOAT IT IS NOW-- OUTLINING THE NUMBER OF PROBLEMS ENCOUNTERED WITH COMMUNITY AMBULANCE.
COUNTY MANAGER JASON TINSLEY EXPLAINED THE PROCESS--BUT SAID A COUNTY-OPERATED EMS IS DOUBTFUL BECAUSE OF THE FEB. 13TH DEADLINE.
No comments:
Post a Comment