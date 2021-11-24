Wednesday, November 24, 2021

UPSON CO COMMISSIONERS WANT PUBLIC INPUT ON NEW EMS SERVICE

 WITH  COMMUNITY  AMBULANCE  BOWING  OUT --JOEY  THIEL,  A  RETIRED   20  YEAR  EMT  URGED  THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  TO  ESTABLISH  A  COUNTY-OPERATED  EMS  SYSTEM,  AT  TUESDAY'S  MEETING.


HE  PRESENTED  THREE  OPTIONS--AND  TOLD  THE  BOARD  IF  THEY  ALLOW  ANOTHER  PRIVATE  PROVIDER  TO  ASSUME  THE  LICENSE--THE  COUNTY  WILL  BE  IN  THE  SAME  BOAT  IT  IS  NOW-- OUTLINING    THE  NUMBER  OF  PROBLEMS  ENCOUNTERED   WITH   COMMUNITY  AMBULANCE.


COUNTY  MANAGER JASON  TINSLEY  EXPLAINED  THE  PROCESS--BUT  SAID  A  COUNTY-OPERATED  EMS  IS  DOUBTFUL  BECAUSE  OF THE  FEB.  13TH  DEADLINE. 


Posted by WTGA AM & FM at 5:38 PM

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