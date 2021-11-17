Wednesday, November 17, 2021

COMMUNITY AMBULANCE LEAVING UPSON AND LAMAR COUNTIES

 MACON-BASED  COMMUNITY  AMBULANCE  HAS  NOTIFIED  UPSON  COUNTY  AND  LAMAR  COUNTY-TOO  IT  WILL  DISCONTINUE  EMS  SERVICE  ON  FEB.  13TH  2022. THE  COMPANY  WAS  NOT  CHARGING  THE  TWO  COUNTIES   FOR  THE  SERVICE,  ONLY  COLLECTING  TRANSPORT  FEES.


THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  RECEIVED  A   NOTIFICATION   LETTER  FROM  COMMUNITY  AMBULANCE  ON  MONDAY,  BUT  LAMAR  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  CHARLES  GLASS  TOLD   101  NEWS  WEDNESDAY,  THEY  HAVE  NOT  RECEIVED  A   LETTER  BUT  HAVE  BEEN  TOLD  THE  SERVICE  WILL  BE  DISCONTINUED.   THE  LAMAR  COUNTY  COMMISSIONERS  WERE  SCHEDULED  FOR  A  CONFERENCE  CALL  WITH  STATE  HEALTH  OFFICIALS  WEDNESDAY  BUT IT  DID  NOT  HAPPEN  AND  ITS  BEEN  RESCHEDULED  FOR  THURSDAY    AT   1PM. CHAIRMAN  GLASS  SAID HE  HOPES  TO  KNOW MORE  AFTER  THAT  MEETING.


UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN NORMAN  ALLEN   SAYS  STATE  LAW  GOVERNS  THE  EMS  BUSINESS  AND  DISTRICT  4  HEALTH  EMS  COUNCIL  IS  EXPECTED  TO  ACCEPT PROPOSALS  AND  RECOMMEND  THE NEW  PROVIDER.


COMMUNITY  AMBULANCE  TOOK  SOME  HEAT   IN  UPSON  COUNTY  FROM  THE  PUBLIC  OVER  ITS  RESPONSE  TIMES,  BUT  COUNTERED  IT  FACED  PERSONNEL  SHORTAGES  DUE   TO  COVID-19. LAMAR  COMMISSION  CHAIRMAN  GLASS  SAID   HIS  COUNTY  HAD  ITS  UPS  AND  DOWNS  WITH  THE  COMPANY  BUT  SERVICE  IMPROVED  ONCE  THEIR  STAFF  NUMBERS    ROSE.   ALL  IN  ALL,  CHAIRMAN  GLASS  TOLD  US  THEY  DID  THE  BEST  THEY  COULD.

Posted by WTGA AM & FM at 1:54 PM

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