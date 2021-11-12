Friday, November 12, 2021

FORMER THOMASTONIAN A HERO

 A  MONROE  COUNTY  MAN  FORMERLY  OF  THOMASTON,  CHRIS  BURKETT,  AGE  47  DIED  ALONG  WITH  TWO    FEMALES    WHEN  A  FREIGHT  TRAIN  HIT  AN  SUV,   STUCK  ON  THE  TRACKS,  ABOUT   A MILE WEST OF  THE  GA.  PUBLIC  SAFETY  TRAINING  CENTER,  WEDNESDAY   EVENING. 


ACCORDING  TO  THE  MONROE  COUNTY  SHERIFF'S  OFFICE,    TWO  VICTIMS  WERE  INSIDE  A  FORD  FLEX  WHEN  IT   BECAME  STUCK  AND  BURKETT  WAS  TRYING  TO  FREE  THE  VEHICLE  WHEN THEY  WERE  HIT  BY THE  TRAIN.  THE  TWO  FEMALES  IDENTIFIED  AS  SHIRLEY  TREADWELL,  93  AND  DEBRA  RUTH  HALL,   AGE  66  BOTH OF  MONROE  COUNTY. 


THE  ACCIDENT  HAPPENED  AT A  PRIVATE  RAILROAD  CROSSING  BETWEEN  U.S.  41  AND  1-75.  AT  GOODWYNE  AND  COLLIER  ROADS. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:47 AM

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