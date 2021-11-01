Monday, November 1, 2021

TUESDAY, NOV 2, ELECTION DAY IN GA.

TUESDAY, NOVEMBER 2nd IS ELECTION DAY ACROSS GEORGIA.

IN UPSON COUNTY ALL 4 PRECINCTS ARE OPEN FOR A COUNTY-WIDE CONTINUATION OF THE SPLOST. $23 MILLION FOR PROJECTS IN THE COUNTY OF UPSON, CITY OF YATESVILLE AND CITY OF THOMASTON.

VOTERS IN THE CITY OF THOMASTON HAVE PACKAGE ALCOHOL SALES ON THE BALLOT AND A MAYOR PRO TEM RACE BETWEEN SHARON KING, LORI LINDSEY AND INCUMBENT DOUG HEAD.

PIKE COUNTY IS VOTING ON CONTINUATION OF THE SCHOOL SYSTEM EDUCATION SPLOST.
Posted by WTGA AM & FM at 5:23 PM

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