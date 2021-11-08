Monday, November 8, 2021

MURDER CHARGES FILED BARNESVILLE SHOOTING

 BARNESVILLE  POLICE   CHIEF  CRAIG  COOPER  SAYS  A  MURDER  WARRANT  HAS  BEEN  ISSUED  FOR  38-YEAR  OLD  TAUREAN  COLLER  OF  BARNESVILLE  FOR  THE  SHOOTING  DEATH  OF  A HAMPTON  FEMALE,  27  YEAR  OLD  SHANIQUA  PENN  AT  210  JACKSON  STREET--EARLY  FRIDAY  MORNING.


CHIEF  COOPER  SAYS    INVESTIGATORS HAVE  HEARD  SEVERAL  COMFLICTING  STORIES  ABOUT  WHAT  HAPPENED,  BUT  MS.  PENN  WAS  APPARENTLY  VISITING  THE  HOUSEHOLD  WITH  ANOTHER  PERSON  WHEN  THE  SHOOTING  OCCURRED.    WHEN  PD  UNITS  ARRIVED  THEY  FOUND  AN  UNRESPONSIVE  FEMALE   ON  THE  GROUND  AND  ADMINISTERED CPR UNTIL  EMS  ARRIVED  BUT  THEY  WERE  UNABLE  TO  REVIVE HER.  COLLIER  TURNED HIMSELF IN LATER  AT  THE  POLICE  DEPARTMENT.  OTHER  CHARGES  COULD  FOLLOW--THE  CHIEF  TOLD  101  NEWS.

Posted by WTGA AM & FM at 11:20 AM

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