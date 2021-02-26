VEHICULAR HOMICIDE SUSPECT POSTS BOND

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE, ROBERT FOLKS, AGE 58 OF HIGHWAY 74, CULLODEN, HAS POSTED BOND OF $65,000 AND HAS BEEN RELEASED FOR CHARGES OF VEHICULAR HOMICIDE AND DUI FOR THE TRAFFIC DEATH OF 49-YEAR OLD JOHN STEVEN TALMADGE OF 552 TOM MCKINLEY ROAD, THOMASTON, FEB. 18TH ON DEL RAY ROAD.
FOLKS ALSO BOOKED FOR FAILURE TO MAINTAIN LANE AFTER THE GSP SAID HE WAS TRAVELING AT EXCESSIVE SPEED, CROSSED THE CENTER LINE ON WET PAVEMENT AND HIS FORD TRUCK HIT TALMADGE'S GMC SONOMA HEAD-ON NEAR DEL RAY AND EAST MOORE'S CROSSING.
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