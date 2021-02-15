UPSON COUNTY PROPERTY TAX HOMESTEAD EXEMPTIONS FOR 2021

REGULAR HOMESTEAD EXEMPTION - ANYONE THAT PURCHASED A HOME THAT THEY RESIDE IN PRIOR TO JAN 1ST 2021 SHOULD APPLY.
L3 EXEMPTION - ANY HOMEOWNER THAT TURNED 62 YEARS OF AGE PRIOR TO JAN. 1ST, 2021 SHOULD APPLY.
L4 EXEMPTION - ANY HOMEOWNER THAT TURNED 65 YEARS OF AGE PRIOR TO JAN 1ST, 2021 SHOULD APPLY.
ALL APPLICANTS SHOULD CONTACT THE UPSON COUNTY TAX ASSESSOR’S OFFICE TO FILE FOR HOMESTEAD EXEMPTIONS.
IMPORTANT QUALIFICATION NOTES:
APPLICANTS MUST FILE BEFORE APRIL 1ST, 2021. APPLICANTS MUST RESIDE AT THE PROPERTY. L3 AND L4 EXEMPTIONS ARE SUBJECT TO INCOME LIMITS FOR APPROVAL.
OTHER EXEMPTIONS ARE AVAILABLE FOR VETERANS AND DISABLED HOMEOWNERS.
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