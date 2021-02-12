UPSON CO MOTHER ARRESTED AFTER HER BABY WAS THROWN OUT A WINDOW

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS THE MOTHER OF A TWO MONTH OLD FEMALE BABY HAS BEEN CHARGED WITH CRUELTY TO CHILDREN AFTER SHE ALLEGEDLY THREW HER INFANT DAUGHTER OUT A WINDOW--DURING AN ARGUMENT WITH THE CHILD'S FATHER.
ACCORDING TO SHERIFF KILGORE , DEPUTIES RESPONDED TO 2015 WILEY STREET EARLY FRIDAY MORNING AND ARRESTED 34 YEAR OLD ANGELA DENISE GREEN. THE BABY WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS AND CHECKED OUT--AND WAS DIRTY FROM THE 5 FOOT FALL, BUT WAS NOT INJURED.
THE FATHER , WHO LIVES IN AMERICUS HAD BEEN VISITING WITH THE MOTHER AND CHILD ALL DAY THURSDAY, BUT EARLY FRIDAY AN ARGUMENT BROKE OUT AND THE MOTHER TOOK A COMFORTER AND THREW IT ON THE STOVE WHERE IT CAUGHT FIRE. THE FATHER GRABBED IT AND TOOK IT TO THE YARD WHERE HE WAS LOCATED WHEN THE CHILD CAME THROUGH THE WINDOW AND HIT THE GROUND.
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