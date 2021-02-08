THOMASTON'S ZAC AT THE SUPER BOWL

THE ATLANTA FALCONS INVITED 12 YEAR OLD TAEDEN JOHNSON OF ATHENS TO THE SUPER BOWL AND HE WAS ACCOMPIED BY HIS MENTOR, THOMASTON'S ZAC HENDRIX AND THEY VIEWED THE GAME FROM THE SUITE OF FALCONS OWNER ARTHUR BLANK.
TAEDEN LOST 3 FAMILY MEMBERS IN A TRAILER HOME FIRE, RECENTLY, AND ZAC-- HIS MENTOR FOR THE PAST 5 YEARS SET UP A GOFUNDME ACCOUNT FOR HIM THAT HAS RAISED OVER $200,000 FOR HIS FUTURE. WE CONTACTED ZAC MONDAY AT THE TAMPA AIRPORT WAITING FOR A FLIGHT OUT AND HE PROMISED US AN INTERVIEW ABOUT THEIR SUPER BOWL EXPERIENCE.
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