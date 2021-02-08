Monday, February 8, 2021

THOMASTON'S ZAC AT THE SUPER BOWL

 THE  ATLANTA  FALCONS  INVITED   12  YEAR  OLD  TAEDEN  JOHNSON OF  ATHENS  TO  THE  SUPER  BOWL  AND  HE  WAS  ACCOMPIED  BY  HIS  MENTOR,  THOMASTON'S  ZAC  HENDRIX  AND  THEY  VIEWED  THE  GAME  FROM  THE  SUITE OF  FALCONS  OWNER  ARTHUR  BLANK.


TAEDEN  LOST   3  FAMILY  MEMBERS  IN  A  TRAILER  HOME  FIRE,  RECENTLY,  AND  ZAC-- HIS  MENTOR  FOR  THE  PAST   5  YEARS  SET  UP A  GOFUNDME   ACCOUNT   FOR  HIM  THAT HAS  RAISED  OVER   $200,000  FOR  HIS  FUTURE.  WE  CONTACTED    ZAC  MONDAY  AT  THE  TAMPA  AIRPORT  WAITING  FOR  A  FLIGHT  OUT  AND  HE  PROMISED  US  AN  INTERVIEW  ABOUT  THEIR  SUPER  BOWL  EXPERIENCE.






Posted by WTGA AM & FM at 3:51 PM

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