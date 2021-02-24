Wednesday, February 24, 2021

HOUSE FIRE FATALITY IN CITY OF THOMASTON EARLY WED.

 ACCORDING  TO  FIRE  CHIEF  RENEE  HARRIS,  THE  STATE  FIRE  MARSHALL   IS  INVESTIGATING   THE  CAUSE  OF  A  FIRE   THAT  RESULTED  IN  A    FATALITY   IN  THE  CITY  OF  THOMASTON    AT   202  AVE L. ,  EARLY  WEDNESDAY.  THE  DECREASED ,   JOSEPH  LAWSON,  IN  HIS    40'S  WAS  EMPLOYED  AT  QUAD  GRAPHICS.   THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT  ARRIVED  AT  1;20AM  BUT  THE  STRUCTURE  WAS  HEAVILY INVOLVED.


THE  FIRE   CHIEF   SAID  LAWSON  AND  HIS  WIFE AWOKE  TO  THE  SMELL  OF  SMOKE  AND  BOTH  EXITED  THE  HOUSE,  THEN  MR. LAWSON  WENT  BACK  INSIDE  TO  GET  THE  CAR  KEYS  TO  MOVE  HIS  VEHICLE  AND  HE  APPARENTLY  WAS  TRAPPED.   HIS BODY  WAS  LOCATED IN  A  BEDROOM  AT  THE  FRONT  OF  THE  RENTAL  HOUSE.  THE  CHEVROLET-TYPE  SUV  WAS  ALSO  A  TOTAL  LOSS.  A  NEIGHBORING  HOUSE  HAD  SIDING  DAMAGE  DUE  TO  THE  FIRE. THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT  WAS  ON  THE  SCENE  UNTIL  11AM  WEDNESDAY  MORNING.


THE  BODY  WAS  TRANSPORTED  TO  THE  GBI  CRIME  LAB  FOR  AUTOPSY  TO  DETERMINE  THE  CAUSE OF  DEATH.



Posted by WTGA AM & FM at 5:47 PM

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