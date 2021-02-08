Monday, February 8, 2021

TUESDAY IS ELECTION DAY FOR DISTRICT ATTORNEY

 TUESDAY     IS  ELECTION  DAY   FOR  DISTRICT  ATTORNEY  OF  THE  GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT--FOR  UPSON,  PIKE,  SPALDING,  AND  FAYETTE  COUNTIES.


ALL  POLLING  PLACES  WILL BE  OPEN   7AM  TILL  7PM.


INCUMBENT DA  MARIE  GREENE  BRODER,  A  REPUBLICAN  IS  OPPOSED  BY  GRIFFIN  ATTORNEY-- DEMOCRAT  DEXTER  WIMBISH.


IN  EARLY  VOTING  IN  UPSON COUNTY   1825  IN-[PERSON  VOTES  WERE  CAST.  IN  PIKE  COUNTY  1273  EARLY VOTES  WERE  CAST-- 8% TURN-OUT  ,  WITH  173  MAIL-IN  BALLOTS.  IN  SPALDING  COUNTY  3098  IN-PERSON  VOTES  AND  111  MAIL-IN  VOTES.   IN  FAYETTE  COUNTY  6484  IN-PERSON  EARLY  VOTES  CAST. 


FUN  101  FM  WILL  HAVE  ELECTION  RETURNS  AFTER  THE  POLLS  CLOSE.

Posted by WTGA AM & FM at 1:54 PM

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