TUESDAY IS ELECTION DAY FOR DISTRICT ATTORNEY OF THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT--FOR UPSON, PIKE, SPALDING, AND FAYETTE COUNTIES.
ALL POLLING PLACES WILL BE OPEN 7AM TILL 7PM.
INCUMBENT DA MARIE GREENE BRODER, A REPUBLICAN IS OPPOSED BY GRIFFIN ATTORNEY-- DEMOCRAT DEXTER WIMBISH.
IN EARLY VOTING IN UPSON COUNTY 1825 IN-[PERSON VOTES WERE CAST. IN PIKE COUNTY 1273 EARLY VOTES WERE CAST-- 8% TURN-OUT , WITH 173 MAIL-IN BALLOTS. IN SPALDING COUNTY 3098 IN-PERSON VOTES AND 111 MAIL-IN VOTES. IN FAYETTE COUNTY 6484 IN-PERSON EARLY VOTES CAST.
FUN 101 FM WILL HAVE ELECTION RETURNS AFTER THE POLLS CLOSE.
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