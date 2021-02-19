Friday, February 19, 2021

THERE IS A CLOUD OVER THE STATE GIRLS BASKETBALL TOURNAMENT

 THERE  IS  A  CLOUD  OVER  THE  STATE  GIRLS  BASKETBALL  TOURNAMENT  AFTER  THE  BEACH  AND  SAVANNAH  HIGH  GIRLS  GOT   IN  A  FIGHT  AFTER  A  GAME  THURSDAY  NIGHT  AND   BASED  ON  GHSA  BYLAWS  THEIR  SEASONS  ARE  OVER.  


UPSON-LEE    HEAD  COACH  STEPHANIE  RAINES  TOLD   101  NEWS  SHE  IS  UNSURE  WHO  THE  LADY  KNIGHTS  WILL  PLAY  ON  TUESDAY  OR  WEDNESDAY  AFTER  THOSE  TWO  TEAMS  HAVE  BEEN  ELIMINATED.  BEACH  WON  THE  GAME  AND  WAS  TO  PLAY   JOHNSON  FRIDAY  NIGHT.  THE  SAVANNAH  HIGH  COACH  TOLD   101  NEWS  FRIDAY--HE  IS  UNDER  A  GAG  ORDER  ISSUED  BY  THE  SCHOOL  DISTRICT  AND  CANNOT  COMMENT.

Posted by WTGA AM & FM at 4:58 PM

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