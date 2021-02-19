THERE IS A CLOUD OVER THE STATE GIRLS BASKETBALL TOURNAMENT AFTER THE BEACH AND SAVANNAH HIGH GIRLS GOT IN A FIGHT AFTER A GAME THURSDAY NIGHT AND BASED ON GHSA BYLAWS THEIR SEASONS ARE OVER.
UPSON-LEE HEAD COACH STEPHANIE RAINES TOLD 101 NEWS SHE IS UNSURE WHO THE LADY KNIGHTS WILL PLAY ON TUESDAY OR WEDNESDAY AFTER THOSE TWO TEAMS HAVE BEEN ELIMINATED. BEACH WON THE GAME AND WAS TO PLAY JOHNSON FRIDAY NIGHT. THE SAVANNAH HIGH COACH TOLD 101 NEWS FRIDAY--HE IS UNDER A GAG ORDER ISSUED BY THE SCHOOL DISTRICT AND CANNOT COMMENT.
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