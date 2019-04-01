REP. PULLIN VOTES FOR ABORTION BILL IN GA. HOUSE

STATE REPRESENTATIVE KEN PULLIN WHO REPRESENTS UPSON, PIKE, AND LAMAR COUNTIES TOLD ZOOM NEWS SATURDAY HE VOTED FOR THE SO - CALLED HEART BEAT ABORTION BILL THAT PASSED THE GA. HOUSE FRIDAY, BY ONE VOTE. GOVERNOR BRIAN KEMP IS EXPECTED TO SIGN IT.
PULLIN SAYS HE IS BACKING THE MEDICAL MARIJUANA BILL—AFTER BEING CONTACTED BY MANY VETERANS AND PARENTS WITH CHILDREN WITH SEIZURES THAT GET RELIEF FROM LOW GRADE POT.
REPRESENTATIVE PULLIN VOTED FOR TEACHER AND STATE EMPLOYEE PAY RAISES THAT ARE IN THE STATE BUDGET.
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