UPSON CO. COM DENY FORTNER REZONING

BEFORE A STANDING-ROOM ONLY CROWD—TUESDAY EVENING—THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS VOTED UNANIMOUSLY TO DENY A REZONING FOR JAMES FORTNER AT 1409 COUNTY ROAD FOR HIS TRUCKING, TOWING AND REPAIR BUSINESS—FROM A-R TO M-2 MANUFACTURING.
COMMISSIONER BEN WATSON MADE A MOTION TO APPROVE THE REZONING LIMITING THE BUSINESS TO THOSE THREE ENTERPRISES BUT IT DIED FOR LACK OF A 2ND.
COMMISSIONER PAUL JONES MADE THE MOTION TO DENY BASED ON THE STAFF RECOMMENDATION THAT THE BUSINESS IS IN A FLOOD PLAIN AND NEXT TO POTATO CREEK AND THE COUNTY HAS AN OBLIGATION TO CITY AND COUNTY CITIZENS TO PROTECT THE CITY OF THOMASTON'S WATER SUPPLY.
OVER A DOZEN CITIZENS AND TRUCKING COMPANY OWNERS TESTIFIED THAT FORTNER IS A ONE AND ONLY WHO WILL DO REPAIR WORK REGARDLESS OF WHEN ITS NEEDED. SEVERAL OF HIS EMPLOYEES SAID THEY NEED THEIR JOBS. TWO CITIZENS OPPOSED THE REZONING—BOTH FROM THE NEAR-BY POTATO CREEK HEIGHTS COMMUNITY.
HIS ATTORNEY STEVEN JONES OF GRIFFIN URGED THE COMMISSIONERS TO APPROVE THE REZONING WITH CONDITIONS NOTING THE BIG CLEAN-UP OPERATION UNDERTAKEN SINCE THE PLANNING COMMISSIONER VOTED TO RECOMMEND DENIAL BACK IN JANUARY.
HOWEVER, PLANNING DIRECTOR DOUG CURRIER SHOWED PHOTOS THAT HE SAID POINTED TO THE CONTINUED USE OF THE PROPERTY AS A JUNK YARD IN VIOLATION OF THE ZONING.
CURRIER NOTED FORTNER NEGLECTED TO PAY HIS COUNTY OCCUPATIONAL TAX/BUSINESS LICENSE FROM 2013 TO 2017 WHILE SHOWING A SMALL OFFICE AT 185 EAST MOORE'S CROSSING AS THE ADDRESS OF THE BUSINESS. IF HE HAD PAID HIS OCCUPATIONAL TAX ON TIME—HE WOULD HAVE DISCOVERED HE WAS IN A-R ZONING BACK THEN—HE SAID.
FORTNER HAS 30 DAYS TO APPEAL THE DECISION TO SUPERIOR COURT—BUT THE COMMISSIONERS INDICATED THEY ARE WILLING TO WORK WITH HIM TO ALLOW TIME FOR A RELOCATION OF HIS BUSINESS.
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