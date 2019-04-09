FAST TRACK ZONING MEETING FOR INDUSTRIAL PROSPECT

THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION HAS SET A CALLED MEETING FOR THURSDAY, APRIL 18TH, 5;30PM TO FAST TRACK A ZONING REQUEST FOR A PROSPECTIVE INDUSTRY. COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID IT WOULD ALLOW THE BOARD OF COMMISSIONERS TO HEAR THE REQUEST AT ITS APRIL 23RD MEETING IN ORDER TO ACCOMINDATE A TIME-TABLE FOR THE COMPANY.
ACCORDING TO PLANNING DIRECTOR DOUG CURRIER—THE ZONING REQUEST IS FROM W.S.L. REAL ESTATE HOLDINGS OF MILNER, GA FOR 44 ACRES AT DEL RAY ROAD AND HIGHWAY 36 EAST TO BE ZONED FROM A.R. TO M-2, MANUFACTURING.
ITS THE ONE-TIME BICKLEY PROPERTY NEAR THE AIRPORT NOW OWNED BY ROLLING B. RANCH OF ATLANTA.
IDA EXECUTIVE DIRECTOR KYLE FLETCHER TOLD ZOOM NEWS THE INDUSTRY WILL REQUIRE WATER/SEWER SERVICE WHICH IS ONLY AVAILABLE FROM THE CITY OF THOMASTON IN THAT AREA.
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