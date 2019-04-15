WRECK SUNDAY AT SILVERTOWN TRAFFIC LIGHT

ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL THOMASTON —TWO INJURED IN A TWO VEHICLE CRASH SUNDAY AFTEROON AT THE SILVERTOWN TRAFFIC SIGNAL WHEN AN SUV ALLEGEDLY RAN THE RED LIGHT AND FLIPPED AFTER A COLLISION WHILE NORTHBOUND.
GSP CORPORAL JASON MCCLUNG TOLD ZOOM NEWS--THE DRIVER OF THE FORD SUV—JOHN CLIFT, AGE 57 OF JOHN B. GORDON ROAD TRANSPORTED TO URMC AND A PASSENGER—HIS MOTHER, EVELEN CLIFT, AGE 76 OF EAST LEE STREET , EJECTED OUT THE PASSENGER SIDE WINDOW AND TRANSPORTED TO MACON MEDICAL CENTER -- BOTH HAD NON-LIFE THREATENING INJURIES.
THE DRIVER OF THE 2ND VEHICLE—A FORD FOCUS, WILLIAM BECKHAM, 57 OF BURKETT ROAD—HAD TWO PASSENGERS, BUT NONE INJURED. HE WAS TURNING LEFT FROM GOODRICH AVE HEADED SOUTH AND WAS HIT ON THE FRONT END BY THE FORD SUV.
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