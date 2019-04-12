Friday, April 12, 2019

MURDER CHARGES FILED IN UPSON CO.

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS MURDER CHARGES HAVE BEEN FILED IN THE SHOOTING DEATH OF KYLE SPRAGGINS, AGE 27 AT 1748 HENDRICKS CHURCH ROAD, WEDNESDAY AFTERNOON. 22-YEAR OLD JACKIE REYNOLDS ALLEGEDLY USED A 9 MILLIMETER HANDGUN AND FACES CHARGES OF MALICE AND FELONY MURDER, AGGREVATED ASSAULT AND POSSESSION OF A WEAPON IN THE COMMISSION OF A CRIME.


FUNERAL SERVICES FOR KYLE SPRAGGINS WILL BE MONDAY 2PM AT THE CHAPEL OF COGGINS FUNERAL HOME. VISITATION 12 NOON TILL 2PM.
Posted by WTGA AM & FM at 9:23 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)