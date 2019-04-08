HENRY CO. MURDERS HAS THOMASTON CONNECTION

LAST WEEK'S 15 HOUR STAND-OFF IN HENRY COUNTY THAT ENDED IN THREE DEATHS AND TWO WOUNDED HENRY COUNTY POLICE OFFICERS--- HAS A THOMASTON CONNECTION.
UPSON COUNTY FAMILY FRIENDS TOLD ZOOM NEWS-- THE FATHER OF SANDRA RENEE WHITE, AGE 39 OF STOCKBRIDGE—ONE OF THE VICTIMS IS FROM THOMASTON—JOHN WHITE . CLASSMATES CALLED HIM JOHN JUNIOR WHITE AT UPSON HIGH AND THEY SAY HE MOVED AWAY FROM THOMASTON AFTER SCHOOL. MS. WHITE'S SON ARKEYVION WHITE, 16 A FOOTBALL PLAYER AT DUTCHTOWN HIGH WAS ALSO A SHOOTING DEATH VICTIM.
HENRY COUNTY POLICE SAID MS. WHITE'S BOYFRIEND—ANTHONY TONY BAILEY JR. WAS THE GUNMAN— FAMILY MEMBERS SAID SHE HAD BEEN TRYING TO GET HIM TO LEAVE BECAUSE HE HAD A DRINKING PROBLEM. MS. WHITE WAS PREGNANT AND HER MOTHER HAD PLANNED A SURPRISE BABY SHOWER FOR HER LAST SATURDAY.
TWO HENRY COUNTY POLICE OFFICERS WERE SHOT DURING THE STAND-OFF, TAYLOR WEBB AND KEEGAN MERRITT—BOTH ARE RECOVERING AT HOME.
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