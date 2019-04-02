UPDATE; UPSON CO. STUDENT HIT BY A CAR

POST 26 GA. STATE PATROL-THOMASTON IS INVESTIGATING AN ACCIDENT AFTER A 5-YEAR OLD FEMALE CHILD WAS STRUCK BY A CAR WHILE GETTING OFF A SCHOOL BUS ON THE YATESVILLE HIGHWAY BETWEEN THE ROCK ROAD AND SULLIVAN CREEK, TUESDAY AFTERNOON.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID THE STUDENT WAS LIFE-FLIGHTED TO AN OUT OF TOWN HOSPITAL AND THE ELDERLY MALE DRIVER WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY AMBULANCE.
THE SHERIFF TOLD ZOOM NEWS—THE CHILD WAS CONSCIOUS BUT HAD HEAD AND LEG INJURIES AFTER BEING HIT IN HER DRIVE-WAY.
SHERIFF KILGORE SAID PRELIMINARY INDICATIONS ARE THE DRIVER OF A LINCOLN CONTINENTAL WAS BEHIND THE SCHOOL BUS AND ALLEGEDLY IGNORED THE EXTENDED SAFETY ARM AND WARNING LIGHTS OF THE STOPPED SCHOOL BUS AND CAME AROUND AND HIT THE CHILD.
THE CAR THEN VEERED OFF THE ROAD AND HIT A TREE.
THE MEDI-COPTER LANDED IN A FIELD NEAR THE ACCIDENT SCENE—THE SHERIFF TOLD US.
HIGHWAY 74 EAST WAS BLOCKED TO TRAFFIC FOR A WHILE FOLLOWING THE ACCIDENT.
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