Friday, April 26, 2019

COACH JESSIE WILDER RECOGNIZED BY THOMASTON SERTOMA

RETIRED EDUCATOR AND COACH JESSIE WILDER WAS RECOGNIZED WITH THE 2019 SERVICE TO MANKIND AWARD THURSDAY BY THE THOMASTON SERTOMA CLUB.

COACH WILDER HAD A CAREER OF OVER 30 YEARS IN THE LOCAL SCHOOL SYSTEM TEACHING P.E. AND COACHING BOYS AND GIRLS TENNIS INCLUDING TWO STATE CHAMPIONSHIPS. SHE SERVES ON THE BOARD OF THE THOMASTON-UPSON RETIRED EDUCATORS , AND SERVES AS WONDERFUL WEDNESDAY BUS CHAPERONE AT FIRST UNITED METHODIST CHURCH.

COACH WILDER WAS ELECTED TO THE 2006 CLASS OF THE THOMASTON-UPSON SPORTS HALL OF FAME. CONGRATULATIONS TO COACH WILDER.



Posted by WTGA AM & FM at 5:15 PM

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