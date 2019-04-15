UPSON S.O. HIGH SPEED CHASE

THE UPSON COUNTY SHERIFF'S DEPUTIES CHASED A FEMALE MOTORIST FROM UPSON COUNTY, THROUGH MONROE COUNTY AND INTO BIBB COUNTY ON HIGHWAY 74 BEFORE THE CAR WENT OUT OF CONTROL AND HIT A UTILITY POLE.
THE CHASE INVOLVING 25 YEAR OLD TYSHEMIA MONYA JONES OF PRATER STREET REACHED SPEEDS OVER OVER 95 MILES PER HOUR, STARTING AT A ROAD CHECK SHE RAN THROUGH AT DELRAY ROAD AND ROCKY BOTTOM ROAD.
ONCE ON HIGHWAY 74 , VEHICLES WERE PULLING OFF THE ROAD TO AVOID THE SPEEDING MOTORIST— WHO WENT THROUGH YATESVILLE TRAVELING 90.
JONES WAS BOOKED FOR FLEEING, POSSESSION SYNTHETIC NARCOTICS, RECKLESS DRIVING, SPEEDING AND OTHER CHARGES .
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