SPALDING CO EMPLOYEE HEALTH INS. INCREASING

FOLLOWING A VOTE BY THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, MONDAY, HEALTH INSURANCE COSTS FOR EMPLOYEES WILL INCREASE BY 20%-- WITH ANTHEM/BLUE CROSS BECAUSE THE COUNTY'S COSTS ARE GOING-UP $1.2 MILLION ANNUALLY TO AROUND $6.8 MILLION.
COMMISSIONER BART MILLER CAST THE ONLY NO VOTE—AGAINST THE STAFF RECOMMENDATION, EXPLAINING IT COULD MEAN A ONE MILL TAX INCREASE—AND HE PLEDGED NOT TO RAISE TAXES.
COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON SAID THE COUNTY HAD A DEADLINE DECISION—SO THE PLAN CHOSEN CAN BE PRINTED FOR EMPLOYEES TO REVIEW.
THE COMMISSIONERS WERE ADVISED A PROPOSAL FROM CIGNA WOULD COST MORE IN THE LONG TERM.
SPALDING COUNTY IS STARTING THE TRASH TAG INITIATIVE—PROVIDING TRASH BAGS FOR CITIZENS TO CLEAN-UP AND POST BEFORE AND AFTER PHOTOS — THEN COUNTY CREWS WILL PICK-UP THE TRASH BAGS.
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