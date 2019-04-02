Tuesday, April 2, 2019

YATESVILLE HWAY BLOCKED--CHILD HIT BY CAR

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS BOTH LANES OF 74 EAST BETWEEN THE ROCK ROAD AND SULLIVAN CREEK ARE —BLOCKED AFTER A CHILD WAS HIT BY A CAR WHILE GETTING OFF A SCHOOL BUS THIS AFTERNOON.

THE SHERIFF TOLD ZOOM NEWS—THE 5 YEAR OLD FEMALE CHILD IS BEING LIFE-FLIGHTED TO AN OUT OF TOWN HOSPITAL AND THE ELDERLY MALE DRIVER BEING TRANSPORTED TO THE E.R. BY AMBULANCE. THE CAR—A LINCOLN CONTINENTAL, RAN OFF THE ROAD AND HIT A TREE AFTER THE IMPACT.

MOTORISTS SHOULD AVOID THIS AREA OF HIGHWAY 74 EAST—THE ROAD IS BLOCKED.


POST 26 GA. STATE PATROL IN THOMASTON IS INVESTIGATING.
Posted by WTGA AM & FM at 4:53 PM

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