STUDENT HIT BY A CAR DISCHARGED FROM HOSPITAL

THERE'S GOOD NEWS ABOUT A THOMASTON-UPSON SCHOOLS KINDERGARDEN STUDENT STRUCK BY A CAR WHILE GETTING OFF A SCHOOL BUS, TUESDAY AFTERNOON ON THE YATESVILLE HIGHWAY.
UL PRIMARY PRINCIPAL TRACY WAINWRIGHT SAID THE 5-YEAR OLD WAS RELEASED FROM A MACON HOSPITAL THURSDAY AND IS DOING WELL.
THE CHILD'S KINDERGARTEN CLASS SENT HER SOME BALLOONS WHILE SHE WAS HOSPITALIZED.
POST 26 GA. STATE PATROL IN THOMASTON SAYS THE DRIVER OF THE LINCOLN AUTO WAS ROBERT LEE HODO, AGE 80 OF MOORE'S CROSSING ROAD.
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