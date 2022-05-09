Monday, May 9, 2022

WEEKEND RESCUE ON THE FLINT RIVER

 FOUR   MEMBERS  OF A  MANCHESTER  FAMILY  WERE  RESCUED   SATURDAY  EVENING   BY  THURSTON  FIRE  DEPARTMENT  AFTER  THEIR  CANOE  TRIP  ON  THE  FLINT  RIVER    FROM  SPREWELL  BLUFF    WAS        CAUGHT  BY   DARKNESS  BEFORE  THEY  COULD  REACH  THE  HIGHWAY   36  BRIDGE.


UPSON  S.O.  SAID  THE  FAMILY  WAS  O.K.  AFTER  IT  WAS  CONTACTED  BY  KATHERN  EDGEMAN  WHO  SAID  THEY  WERE  STRANDED  ON  THE  RIVER . THURSTON  FIRST  RESPONDERS  FOUND  THEM  ON  THE  UPSON  COUNTY  SIDE  OF  THE  RIVER , PAST  TABLE  ROCK. 


JOHN, LANDON, DAKOTA,  AND  KATHERN  EDGEMAN  WERE  IN  THE  PARTY. 




Posted by WTGA AM & FM at 4:19 PM

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