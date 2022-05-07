Saturday, May 7, 2022

ACE CLEANERS DAMAGED IN DOWNTOWN THOMASTON WRECK


A  CITY  OF  THOMASTON  POLICE  OFFICER   AND  A    FEMALE   MOTORIST  FROM  MACON      WERE  TRANSPORTED    BY   EMS    AFTER  A    TWO  VEHICLE CRASH  AT  THE  WEST  MAIN/ SOUTH  GREEN  INTERSECTION  EARLY  SATURDAY  AFTERNOON--AND  THE  P.D.  SUV  SPUN  AWAY   AND    CRASHED   THROUGH    THE  NORTH  WALL  OF  ACE  CLEANERS  BEFORE  STOPPING.


POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  TOLD   101   NEWS  ,  OFFICER  DIANA  SANCHEZ  WAS  ANSWERING  A  CALL  TO  A  MEDICAL  EMERGENCY  WITH   LIGHTS  AND  SIREN  ACTIVATED  WHEN A  LATE  MODEL  CHEVROLET  TAHOE  APPEARED  AT  THE  INTERSECTION  AND  WAS  T-BONED  BY  THE  P.D. SUV.  THE  TAHOE  DRIVER,  RUTH  SOLOMON  OF  BIBB  COUNTY  WAS  TRANSPORTED  TO  A  MACON  HOSPITAL  AND  CHIEF  RICHARDSON  SAID  HE  WENT  TO  MACON TO  CHECK  ON  HER  CONDITION  AND  TOLD  US    MS.  SOLOMON    RECEIVED  BROKEN  RIBS  AND  INTERNAL  INJURIES  AND  WILL  PROBABLY  REQUIRE  SURGERY.


OFFICER  SANCHEZ  WAS  TREATED  AND  RELEASED  AT  THE  E.R.  AND  IS  BANGED UP  AND   BRUISED--THE  CHIEF  SAID.     

WE  WERE  TOLD  MS.  SOLOMON  HAD  BEEN 

 PLAYING  PICKELBALL   IN  THOMASTON    AND  WAS  ENROUTE  TO  TALBOT  COUNTY  WHERE  SHE OWNS  A  BUSINESS  ,   WHEN  THE  ACCIDENT  HAPPENED.  THE LATE  MODEL    TAHOE   SHE  WAS  DRIVING  WAS  DEMOLISHED  WITH  HEAVY  FRONT  END  DAMAGE,  THE  FRONT  LEFT  TIRE  WAS  LYING  ON  THE  PAVEMENT  WHEN  IT  CAME  TO  REST  JUST  WEST  OF  THE  INTERSECTION.  THE  P.D.  FORD    SUV  HAD  EXTENSIVE  FRONT  END  DAMAGE  AFTER  HITTING  THE  BUILDING  AND    SOME    DAMAGE  TO  THE   RIGHT  REAR. BOTH PROBABLY  TOTALED.  


LOOKING  AT THE  GAPPING  HOLE  IN  HIS  BUILDING,  ACE  CLEANERS  OWNER  FREDDIE  DANIEL     TOLD   101  NEWS  AT  THE  SCENE,    HIS  BUILDING  HAS  BEEN  DAMAGED  SEVERAL  TIMES  BY  VEHICLES  INVOLVED   IN   WRECKS  AT  THE  INTERSECTION--AN  INTERSECTION  TARGETED  FOR  AN  UPGRADE  WITH  THE   G-DOT  PROJECT  FOR  A  ROUND- A- BOUT   AT  THE  FIVE  WAY   INTERSECTION    AT    EAST  MAIN  AND   BARNESVILLE  STREET.


POST  26  GA.  STATE  PATROL  COMMANDER  SGT.  LAWRENCE  HAROLD  RELATED  THAT  THE   STATE  PATROL    ACCIDENT  INVESTIGATION  TEAM  WILL  BE  CONDUCTING  THE  FORMAL  INVESTIGATION  INTO  THE  MISHAP.


Posted by WTGA AM & FM at 6:54 PM

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