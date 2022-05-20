GOV BRIAN KEMP IN THOMASTON THURSDAY

A CROWD ESTIMATED AT 150 WELCOMED GOVERNOR BRIAN KEMP, WIFE MARTY, A DAUGHTER , AND STATE SENATOR TYLER HARPER--CANDIDATE FOR STATE AG COMMISSIONER, TO GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK IN THOMASTON, THURSDAY.
THE GOVERNOR SHOOK EVERY HAND OFFERED DURING HIS VISIT, HIS SECOND TO UPSON COUNTY SINCE ANNOUNCING FOR REELECTION. DURING REMARKS TO THE CROWD , HE TOUTED HIS TAX REFUND TO GEORGIANS, PAY RAISE FOR TEACHERS AND STATE EMPLOYEES, KEEPING BUSINESS OPEN DURING THE HEIGHT OF THE COVID-19 PANDEMIC, AND HIS JOBS CREATION RECORD.
DURING A PRESS CONFERENCE BEFORE DEPARTING , A NEW YORK TIMES REPORTER QUIZZED KEMP ON WHY HE HAS NOT RESPONDED TO DONALD TRUMP'S AND DAVID PERDUE'S ADS THAT HE HAS BEEN A "DISASTER" AS GOVERNOR. KEMP APPEARED TIRED OF ANSWERING THAT QUESTION FROM THE NATIONAL NEWS MEDIA, RESPONDING THAT HE IS ONLY FOCUSED ON HIS REELECTION CAMPAIGN AND NOT ON OUTSIDE "NOISE."
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