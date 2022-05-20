Friday, May 20, 2022

GOV BRIAN KEMP IN THOMASTON THURSDAY

 A  CROWD  ESTIMATED  AT   150  WELCOMED  GOVERNOR  BRIAN  KEMP,  WIFE  MARTY,  A   DAUGHTER ,   AND  STATE  SENATOR  TYLER  HARPER--CANDIDATE  FOR  STATE  AG  COMMISSIONER,  TO  GREATEST  GENERATION  MEMORIAL  PARK   IN  THOMASTON,  THURSDAY.


THE  GOVERNOR  SHOOK  EVERY  HAND OFFERED  DURING  HIS    VISIT,  HIS  SECOND  TO  UPSON  COUNTY   SINCE ANNOUNCING  FOR  REELECTION.  DURING  REMARKS  TO  THE  CROWD , HE  TOUTED  HIS  TAX  REFUND  TO  GEORGIANS,  PAY  RAISE  FOR  TEACHERS  AND  STATE  EMPLOYEES,    KEEPING  BUSINESS  OPEN  DURING  THE  HEIGHT  OF  THE  COVID-19   PANDEMIC,  AND  HIS   JOBS  CREATION  RECORD. 


DURING  A   PRESS  CONFERENCE  BEFORE  DEPARTING , A  NEW  YORK  TIMES  REPORTER  QUIZZED    KEMP   ON  WHY  HE  HAS  NOT  RESPONDED  TO  DONALD  TRUMP'S   AND  DAVID  PERDUE'S    ADS   THAT  HE  HAS  BEEN  A  "DISASTER"  AS  GOVERNOR.    KEMP   APPEARED    TIRED OF  ANSWERING   THAT  QUESTION  FROM  THE   NATIONAL  NEWS  MEDIA,     RESPONDING  THAT  HE  IS   ONLY   FOCUSED  ON  HIS  REELECTION  CAMPAIGN  AND  NOT   ON  OUTSIDE "NOISE."

Posted by WTGA AM & FM at 3:53 PM

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