Thursday, May 19, 2022

DRIVE BY SUSPECTS ARRESTED IN SPALDING

 SPALDING  COUNTY  SHERIFF  DARRELL  DIX  SAID  DEPUTIES  PATROLLING   INSIDE  CITY OF  GRIFFIN  COMBINED  WITH  THE  GRIFFIN P.D.  AND   BUTTS  COUNTY  S.O.   ARRESTED   5   SUSPECTS  IN  RECENT  DRIVE-BY  SHOOTINGS, WEDNESDAY NIGHT.


  ABOUT    30  SHOTS  WERE  FIRED  NEAR 409  JEFFERSON  STREET  AND  UNITS  GOT  BEHIND  A  BLACK 2012  TOYOTA  THAT  FLED  ON GA. 16  AND  HIT  SPEEDS  CLOSE  T0  100  UNTIL  STOP  STICKS   HALTED  THE  CAR  NEAR  THE  BUTTS  COUNTY  LINE.


THE  FIVE  ARRESTED;  DEONTREZ  SHIVERS,  19   AND    JESTON  MORGAN,  25  BOTH OF   JACKSON,  CHRISTOPHER  WALKER,  25   AND  GREGORY  GEE,  21  BOTH  OF     FLOVILLA,    AND  DEVIN  BROWN  20  OF  ATLANTA.  


DEPUTIES  FOUND  TWO  GLOCKS  ON  THE  HIGHWAY  THEY  BELIEVE  WERE  TOSSED  OUT  DURING  THE  CHASE--AND  A HANDGUN  MAGAZINE  WAS  FOUND  IN  THE  CAR.


Posted by WTGA AM & FM at 4:46 PM

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