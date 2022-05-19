DRIVE BY SUSPECTS ARRESTED IN SPALDING

SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX SAID DEPUTIES PATROLLING INSIDE CITY OF GRIFFIN COMBINED WITH THE GRIFFIN P.D. AND BUTTS COUNTY S.O. ARRESTED 5 SUSPECTS IN RECENT DRIVE-BY SHOOTINGS, WEDNESDAY NIGHT.
ABOUT 30 SHOTS WERE FIRED NEAR 409 JEFFERSON STREET AND UNITS GOT BEHIND A BLACK 2012 TOYOTA THAT FLED ON GA. 16 AND HIT SPEEDS CLOSE T0 100 UNTIL STOP STICKS HALTED THE CAR NEAR THE BUTTS COUNTY LINE.
THE FIVE ARRESTED; DEONTREZ SHIVERS, 19 AND JESTON MORGAN, 25 BOTH OF JACKSON, CHRISTOPHER WALKER, 25 AND GREGORY GEE, 21 BOTH OF FLOVILLA, AND DEVIN BROWN 20 OF ATLANTA.
DEPUTIES FOUND TWO GLOCKS ON THE HIGHWAY THEY BELIEVE WERE TOSSED OUT DURING THE CHASE--AND A HANDGUN MAGAZINE WAS FOUND IN THE CAR.
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