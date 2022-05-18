THOMASTON COUPLE FEATURED IN PEOPLE MAG

THE LATEST ISSUE OF PEOPLE MAGAZINE FEATURES A THOMASTON COUPLE MARLON AND TONIA BROWN DESCRIBED AS MENTORS ON A MISSION, WHO WILL BE HIGHLIGHTED ON HDTV SUNDAY NIGHT 8PM AS PART OF THE HOMETOWN HEROS AMONG US.
THE BROWNS ARE PART OF THE NEW HDTV SERIES --" HOMETOWN KICKSTART PRESENTED BY PEOPLE" -- AND TELLS THE STORY OF HOW THE BROWNS OPENED THEIR HEARTS AND HOMES TO HELP YOUTH.
CITY HALL IS SPONSORING A DOWNTOWN WATCH PARTY ON THE SOUTHSIDE OF THE SQUARE SUNDAY EVENING 5;30 TO 9 WITH A BIG SCREEN AND CONCESSIONS.
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