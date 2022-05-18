Wednesday, May 18, 2022

THOMASTON COUPLE FEATURED IN PEOPLE MAG

 THE  LATEST  ISSUE OF PEOPLE  MAGAZINE  FEATURES  A  THOMASTON  COUPLE MARLON  AND  TONIA  BROWN  DESCRIBED  AS  MENTORS  ON  A  MISSION,  WHO  WILL  BE  HIGHLIGHTED  ON  HDTV  SUNDAY  NIGHT  8PM  AS  PART  OF  THE  HOMETOWN  HEROS  AMONG  US.   


THE  BROWNS  ARE  PART OF  THE  NEW  HDTV  SERIES --" HOMETOWN  KICKSTART  PRESENTED  BY  PEOPLE" -- AND  TELLS  THE  STORY  OF  HOW  THE  BROWNS  OPENED  THEIR  HEARTS  AND  HOMES  TO  HELP  YOUTH.


CITY  HALL  IS  SPONSORING  A  DOWNTOWN  WATCH  PARTY  ON  THE  SOUTHSIDE OF  THE  SQUARE  SUNDAY  EVENING   5;30  TO  9  WITH  A  BIG  SCREEN  AND  CONCESSIONS. 

Posted by WTGA AM & FM at 5:24 PM

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