Tuesday, May 24, 2022

GSP CHASE IN THOMASTON SUNDAY

 THOMASTON  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  CREDITING  HIS  OFFICERS  FOR  DEFLECTING  A  CHASE  FROM  THE  DOWNTOWN  SQUARE  SUNDAY  EVENING  DURING  THE  HGTV  WATCH PARTY,  A  CHASE  THAT  ENDED  IN  A  CRASH  AND  TWO  INJURIES.   THE  GSP  WAS  CHASING  A  DODGE  RAM  PICK-UP    SPEEDING  UP    WEST  MAIN  DRIVEN  BY  18  YEAR  OLD AMON  CARMONA  OF  101  AVE.  E.   COPS  SET  UP  A  ROAD BLOCK  AT  THE  ACE  CLEANERS  INTERSECTION  AND  THE  CHASE  PROCEEDED  OUT  SOUTH  GREEN.


 ACCORDING  TO  TROOPER  CLAYTON  JONES  , AT  THE  OLD TALBOTTON  ROAD  INTERSECTION   CARMONA, LOST  IT,   SIDE-SWIPED  A  MUSTANG  DRIVEN  BY  JACKSON  O'NEAL  BUCHANAN  OF  SOUTH  GREEN, HIT  SHURBS  AND A  FLAG  POLE  AT  803 SOUTH  GREEN,   AND  SHRUBS  AT  813  SOUTH  GREEN,  FLIPPED  AND  CAME  TO  REST  IN  THE  BACK  YARD  OF  THE  BENNETT  RESIDENCE.


CARMONA  WAS  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  BY  EMS  WITH  COMPLAINT  OF   INJURIES--THE  OTHER  DRIVER  WAS  NOT   TRANSPORTED.


CARMONA  POSTED  BOND  OF  $11,670  AND  WAS  RELEASED  FROM  THE  UPSON  COUNTY  JAIL   FOR  CHARGES  INCLUDING  DUI,  ATTEMPTING TO  ELUDE,  HABITUAL  VIOLATOR,  SPEEDING,  RECKLESS  DRIVING  AND  SEVERAL  MORE  CITATIONS. 








Posted by WTGA AM & FM at 3:28 PM

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