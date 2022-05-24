GSP CHASE IN THOMASTON SUNDAY

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON CREDITING HIS OFFICERS FOR DEFLECTING A CHASE FROM THE DOWNTOWN SQUARE SUNDAY EVENING DURING THE HGTV WATCH PARTY, A CHASE THAT ENDED IN A CRASH AND TWO INJURIES. THE GSP WAS CHASING A DODGE RAM PICK-UP SPEEDING UP WEST MAIN DRIVEN BY 18 YEAR OLD AMON CARMONA OF 101 AVE. E. COPS SET UP A ROAD BLOCK AT THE ACE CLEANERS INTERSECTION AND THE CHASE PROCEEDED OUT SOUTH GREEN.
ACCORDING TO TROOPER CLAYTON JONES , AT THE OLD TALBOTTON ROAD INTERSECTION CARMONA, LOST IT, SIDE-SWIPED A MUSTANG DRIVEN BY JACKSON O'NEAL BUCHANAN OF SOUTH GREEN, HIT SHURBS AND A FLAG POLE AT 803 SOUTH GREEN, AND SHRUBS AT 813 SOUTH GREEN, FLIPPED AND CAME TO REST IN THE BACK YARD OF THE BENNETT RESIDENCE.
CARMONA WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS WITH COMPLAINT OF INJURIES--THE OTHER DRIVER WAS NOT TRANSPORTED.
CARMONA POSTED BOND OF $11,670 AND WAS RELEASED FROM THE UPSON COUNTY JAIL FOR CHARGES INCLUDING DUI, ATTEMPTING TO ELUDE, HABITUAL VIOLATOR, SPEEDING, RECKLESS DRIVING AND SEVERAL MORE CITATIONS.
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