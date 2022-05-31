UPDATE- GRAD PARTY SHOOTING IN THOMASTON

ACCORDING TO THE P.D. INCIDENT REPORT, ELLISON HAD 3 TO 5 GUNSHOT WOUNDS TO THE BACK AND ONE WOUND TO THE UPPER CHEST. NEAR-BY , ANOTHER MANCHESTER TEEN, ELIJUAN WRIGHT, AGE 17 HAD A GUNSHOT WOUND TO THE LEFT HIP AND CHIEF RICHARDSON SAID WRIGHT WAS AIR FLIGHTED OUT OF TOWN FOR TREATMENT. OUTSIDE THE BUILDING A THOMASTON JUVENILE, RODRICK THOMAS HAD A GUNSHOT WOUND AND WAS TRANSPORTED TO THE E.R
WITNESSES TOLD POLICE THE SHOOTING APPARENTLY WAS THE RESULT OF AN ARGUMENT OVER A FEMALE, A FIGHT BROKE OUT , GUNSHOTS RANG OUT AND THE CROWD SCATTERED.
AROUND 200 ATTENDED THE PARTY, MOSTLY JUVENILES AND WHEN POLICE ARRIVED NUMEROUS VEHICLES WERE LEAVING THE SCENE AND OVER A 100 PEOPLE WERE IN THE YARD.
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE SHOOTING SHOULD CONTACT POLICE CAPTAIN MONICE SNIPES AT 706-741-1899.
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