Tuesday, May 31, 2022

UPDATE- GRAD PARTY SHOOTING IN THOMASTON

THOMASTON  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  SAYS  THE  INVESTIGATION  INTO  A  FATAL  SHOOTING  EARLY  SATURDAY   AT  A  GRADUATION  PARTY  AT   THE PARK  LANE   MAIN  EVENT  VENUE  REMAINS  UNDER  INVESTIGATION.   AT  LAST  REPORT   NO  ARRESTS  HAVE  BEEN  MADE  INVOLVING  THE   THREE  VICTIMS,  INCLUDING A  RECENT  MANCHESTER  GRADUATE  AND  FOOTBALL  PLAYER,  18  YEAR  OLD  AKEEM  ELLISON  WHO  WAS  FOUND  INSIDE  THE  BUILDING  WITH  NO  PULSE.

ACCORDING  TO  THE  P.D.  INCIDENT  REPORT,  ELLISON  HAD  3  TO  5  GUNSHOT  WOUNDS  TO  THE  BACK  AND  ONE  WOUND  TO  THE  UPPER  CHEST.  NEAR-BY , ANOTHER  MANCHESTER  TEEN,  ELIJUAN  WRIGHT,  AGE  17  HAD  A  GUNSHOT  WOUND  TO  THE  LEFT  HIP  AND  CHIEF  RICHARDSON  SAID  WRIGHT  WAS  AIR  FLIGHTED  OUT  OF  TOWN  FOR  TREATMENT.    OUTSIDE  THE  BUILDING  A  THOMASTON  JUVENILE,  RODRICK  THOMAS  HAD  A  GUNSHOT  WOUND  AND   WAS  TRANSPORTED  TO  THE  E.R

WITNESSES  TOLD  POLICE  THE  SHOOTING APPARENTLY  WAS  THE  RESULT  OF  AN  ARGUMENT  OVER A  FEMALE,  A  FIGHT  BROKE  OUT  ,  GUNSHOTS  RANG  OUT  AND  THE  CROWD  SCATTERED.

AROUND  200  ATTENDED  THE  PARTY,  MOSTLY  JUVENILES  AND  WHEN  POLICE  ARRIVED  NUMEROUS  VEHICLES  WERE  LEAVING  THE  SCENE  AND  OVER  A  100  PEOPLE  WERE  IN  THE  YARD.

ANYONE  WITH  INFORMATION  ABOUT  THE  SHOOTING  SHOULD  CONTACT  POLICE  CAPTAIN MONICE   SNIPES  AT  706-741-1899.

Posted by WTGA AM & FM at 1:47 PM

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