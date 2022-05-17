Tuesday, May 17, 2022

GUILTY PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR

           MAY 16, 2022

TELLY WYCHE, CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: ALFORD PLEA: 3 YEARS TO SERVE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS TO SERVE CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 4: POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS TO SERVE CONCURRENT TO COUNT 3; CONCURRENT TO CASE 21R0246.

 

TELLY WYCHE, CT. 1: BATTERY FAMILY VIOLENCE: ALFORD PLEA: 12 MONTHS TO SERVE CONCURRENT TO CASE 21R0245.

 

DARRON STOKES, CT. 1: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRURPT ORGANIZATION ACT: 10 YEARS, SERVE 2     YEARS IN PRISON; FOLLOWED BY 8 YEARS ON PROBATION; $1,000 FINE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRURPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.

Posted by Fun 101.1 FM at 4:40 PM

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