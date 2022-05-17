GUILTY PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR

MAY 16, 2022
TELLY WYCHE, CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: ALFORD PLEA: 3 YEARS TO SERVE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS TO SERVE CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 4: POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS TO SERVE CONCURRENT TO COUNT 3; CONCURRENT TO CASE 21R0246.
TELLY WYCHE, CT. 1: BATTERY FAMILY VIOLENCE: ALFORD PLEA: 12 MONTHS TO SERVE CONCURRENT TO CASE 21R0245.
DARRON STOKES, CT. 1: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRURPT ORGANIZATION ACT: 10 YEARS, SERVE 2 YEARS IN PRISON; FOLLOWED BY 8 YEARS ON PROBATION; $1,000 FINE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRURPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
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