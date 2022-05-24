INCUMBENT TOTALS UPSON AND PIKE

INCUMBENT TOTALS IN UPSON COUNTY FOR TUESDAY'S PRIMARY, UPSON COUNTY COMMISSION DISTRICT 3 PAUL JONES 840, BILL MAHER 473. BOARD OF EDUCATION STEVE SADLER 511 AL HINSON JR. 363, BRIAN SALTER 362, KEITH ROHLING 213. UPSON COUNTY TURNOUT WAS 23%.
BETH CAMP REELECTED TO THE STATE HOUSE WITH 80% OF THE VOTE, 8366, DAN BREU 20%, 2135.
STATE SENATOR JOHN KENNEDY WON THE GOP NOMINATION. HIS OPPONENT DIANE VANN WAS DISQUALIFIED BECAUSE SHE NO LONGER LIVES IN DISTRICT 18.
CONTINUATION OF THE SPLOST PASSED IN PIKE COUNTY 2871-2111. BRIAN HUBBARD STAYS ON THE SCHOOL BOARD IN PIKE 532-318 OVER MICHAEL PIERCE. PIKE'S TURN OUT 36%.
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