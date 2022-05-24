Tuesday, May 24, 2022

INCUMBENT TOTALS UPSON AND PIKE

 INCUMBENT  TOTALS  IN  UPSON  COUNTY  FOR  TUESDAY'S  PRIMARY,  UPSON  COUNTY  COMMISSION  DISTRICT  3  PAUL  JONES  840, BILL  MAHER  473.  BOARD OF  EDUCATION  STEVE  SADLER 511  AL  HINSON  JR. 363,  BRIAN  SALTER 362,  KEITH  ROHLING  213. UPSON  COUNTY  TURNOUT  WAS   23%. 


BETH  CAMP  REELECTED  TO  THE  STATE  HOUSE  WITH  80%  OF  THE  VOTE,  8366,  DAN  BREU  20%, 2135.

STATE  SENATOR  JOHN  KENNEDY  WON  THE  GOP  NOMINATION.  HIS  OPPONENT DIANE  VANN  WAS  DISQUALIFIED  BECAUSE  SHE  NO  LONGER  LIVES  IN  DISTRICT 18.


CONTINUATION  OF  THE  SPLOST  PASSED  IN  PIKE  COUNTY    2871-2111. BRIAN  HUBBARD  STAYS  ON  THE  SCHOOL  BOARD  IN  PIKE  532-318  OVER  MICHAEL  PIERCE.  PIKE'S  TURN  OUT  36%.

Posted by WTGA AM & FM at 11:14 PM

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