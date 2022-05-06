UPSON COUNTY GUILTY PLEAS MAY 5TH – JUDGE BENJAMIN D. COKER PRESIDING

RONNIE T. LEWIS CT. 1: POSSESSION OF COCAINE: 3 YEARS PROBATION; $2,500 FINE;80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
JORDAN J. COOK CT. 1: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 1ST: 13 YEARS, SERVE 5 YEARS IN PRISON- FOLLOWED BY 8 YEARS ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 1ST: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 1ST: NOLLE PROSEQUI.
MICHAEL J. THOMPSON, JR. CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 10 YEARS PROBATION; $2,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: IMPROPER HEADLIGHTS: NOLLE PROSEQUI.
MICHAEL J. THOMPSON, JR. CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 12 MONTHS TO SERVE.
TRAVIS A. GOODE CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 10 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $2,500 FINE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
RODNEY L. POSEY, SR CT. 1: AGGRAVATED CHILD MOLESTATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: CHILD MOLESTATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: CHILD MOLESTATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: INCEST: 20 YEARS, SERVE 15 IN PRISON- FOLLOWED BY 5 YEARS ON PROBATION. CT. 5: ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: INCEST: 20 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 4. CT. 7: INCEST: NOLLE PROSEQUI.
MAURICE K. STEWART CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 10 YEARS, 5 TO SERVE IN PRISON- FOLLOWED BY 5 YEARS ON PROBATION CONCURRENT TO CASE 19R0306 AND 20R0432D; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $2,500 FINE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
TRISTAN D. MONTFORT CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 5 YEARS PROBATION; $2,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
LAKEISHA ALEXANDER CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 10 YEARS 2 YEARS TO SERVE- FOLLOWED BY 8 YEARS ON PROBATION. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
ANTHONY W. SMITH CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 15 YEARS, 2 YEARS TO SERVE- FOLLOWED BY 13 YEARS ON PROBATION; $2,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
DAVID A. WADDLE CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; $2,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
DAVID A. WADDLE CT. 1: DRIVING ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: 12 MONTHS PROBATION, 90 DAYS TO SERVE IN JAIL; $250 FINE. CT. 3: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 2 CT. 4: FAILURE TO WEAR SEAT SAFETY BELT: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 3; $500 FINE.
SHANISE L. JONES CT. 1: CRUELTY TO CHILDREN 1ST: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN 1ST: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: SIMPLE BATTERY: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 4: SIMPLE BATTERY: NOLLE PROSEQUI.
KELTON RAINES CT. 1: PUNLIC INDENCENCY: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY- REDUCED- CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1; $500 FINE. CT. 3: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 2; $500 FINE. CT. 4: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN AN OUNCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 3.
ZACHARY M. TAYLOR CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 10 YEARS PROBATION; $2,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
MELVIN T. MAY CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: 12 MONTHS PROBATION, 30 DAYS TO SERVE IN JAIL; DRIVER'S LICENSE SUSPENDED; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: GIVING FALSE INFORMATION TO AN OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1; $500 FINE.
MARKUS L. BLOUNT CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: 12 MONTHS PROBATION, SERVE 90 DAYS IN JAIL; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
No comments:
Post a Comment