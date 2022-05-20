THOMASTON WILL BE A NATIONAL TV STAR SUNDAY AT 8PM ON HGTV PLUS STREAMING ON DISCOVERY +, A PROGRAM ENTITLED, "HOMETOWN KICKSTART PRESENTED BY PEOPLE." HGTV CELEBS BRIAN AND MIKA KLEINSCHMIDT OF TAMPA, FLORIDA, DID RENOVATION WORK IN THOMASTON AT PIGGLY PARK DRIVE-IN, DOWNTOWN FACADES AT HAIR ON THE SQUARE, UPPER CRUST, AND THE BASEMENT AT THE HOME OF MARLON AND TONIA BROWN, AN EXTRA-GIVING COUPLE FEATURED IN THE LATEST ISSUE OF PEOPLE.
CITY OF THOMASTON/SLICES PIZZERIA, INVITING EVERYONE TO A FREE TV WATCH PARTY FOR THE SHOW SUNDAY 5;30 TO 9 ON THE SQUARE, A MEET AND GREET FEATURING THE KLEINSCHMIDTS, LIVE MUSIC, FOOD TRUCKS, AND MORE.
MIKA AND BRIAN WERE INTERVIEWED ON THE BILL BAILEY MORNING SHOW FRIDAY ON FUN 101 FM AND SAID THEY ARE EXCITED TO BE RETURNING TO THOMASTON FOR THE SUNDAY EVENT.
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