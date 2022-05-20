Friday, May 20, 2022

THOMASTON WILL BE A NATIONAL TV STAR SUNDAY

 THOMASTON  WILL  BE  A  NATIONAL  TV  STAR  SUNDAY AT   8PM  ON  HGTV  PLUS  STREAMING  ON  DISCOVERY +,  A  PROGRAM  ENTITLED, "HOMETOWN  KICKSTART  PRESENTED  BY  PEOPLE."  HGTV CELEBS  BRIAN  AND  MIKA  KLEINSCHMIDT  OF  TAMPA, FLORIDA,  DID  RENOVATION  WORK IN  THOMASTON  AT  PIGGLY PARK  DRIVE-IN, DOWNTOWN  FACADES  AT  HAIR  ON  THE  SQUARE,  UPPER  CRUST,  AND  THE  BASEMENT  AT  THE  HOME OF  MARLON  AND  TONIA  BROWN,  AN  EXTRA-GIVING  COUPLE  FEATURED IN  THE LATEST  ISSUE  OF  PEOPLE.


CITY  OF  THOMASTON/SLICES  PIZZERIA,  INVITING  EVERYONE  TO  A  FREE  TV  WATCH  PARTY  FOR  THE  SHOW  SUNDAY  5;30  TO  9  ON  THE  SQUARE,  A  MEET  AND  GREET  FEATURING  THE  KLEINSCHMIDTS,  LIVE  MUSIC,  FOOD  TRUCKS, AND  MORE.


MIKA  AND  BRIAN WERE  INTERVIEWED  ON  THE  BILL  BAILEY  MORNING  SHOW  FRIDAY  ON  FUN  101  FM  AND  SAID  THEY  ARE  EXCITED  TO  BE  RETURNING  TO  THOMASTON  FOR  THE  SUNDAY  EVENT.


Posted by WTGA AM & FM at 6:47 PM

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