Wednesday, May 18, 2022

TWO KILLED IN SOUTHERN UPSON CO

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  CONFIRMS  TWO  MOTORISTS  WERE  KILLED  IN  A  HEAD-ON  COLLISION  ON  PLEASANT  GROVE  ROAD  NEAR  THE  CRAWFORD  COUNTY  LINE,  TUESDAY  AROUND  4;30PM.


REPORTS  ARE  THE  TWO  FATALITIES   ARE    CAMERON  TRAYLOR,  IN  HIS   20'S  WHO  PLAYED  ON  THE  UPSON-LEE  STATE  CHAMPIONSHIP  BASKETBALL  TEAM  AND  GRANT  KING  IN  HIS   60'S ,  A  CUSTODIAN  AT  UL  MIDDLE  SCHOOL  WHO   REPORTEDLY   WAS  PLANNING  TO  RETIRE  AFTER  THE  SCHOOL TERM.


101  NEWS  WAS  TOLD  MR.  KING  WAS  DRIVING  A  PICK-UP,  PULLING  A  TRAILOR  AND  MR.  TRAYLOR  WAS  IN  AN  AUTO, POSSIBLY  AN  AUDI  THAT  CAUGHT  ON  FIRE  AFTER  THE  CRASH   AND THEN   CAUGHT  THE  WOODS  ON  FIRE.


SHERIFF  KILGORE  ASKED  FOR  THOUGHTS  AND  PRAYERS  FOR  THE  TWO  FAMILIES  WHO  HAVE  LOST  LOVED-ONES.

Posted by WTGA AM & FM at 3:00 PM

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