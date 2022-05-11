Wednesday, May 11, 2022

UPSON BOC NO TO MINI WAREHOUSES ON KNIGHT TRAIL

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS   FOLLOWED  A   RECOMMENDATION  OF  DENIAL  FROM  PLANNING  AND  ZONING  STAFF--TUESDAY  AND      NIXED  A  PROPOSAL  TO  PUT  91  MINI  WAREHOUSE UNITS   ON  KNIGHT  TRAIL  AT  74 EAST--A  REQUEST  FROM  LINDA  R.  RIGGINS OF  YATESVILLE.


THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION  HAD  RECOMMENDED  THE  REZONING  AND SPECIAL  EXCEPTION   WITH  CONDITIONS   BY  A   3-0  VOTE  WITH  CHAIR  ALECIA MCKINLEY  ABSTAINING  BECAUSE  SHE  OWNS  ADJOINING  PROPERTY.


NO  ONE  TESTIFIED  AGAINST  THE  REQUEST  AT  TUESDAY'S  MEETING--BUT  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  SAID  HIS  PHONE  HAD  BEEN  RINGING  OFF  THE   HOOK,  APPARENTLY  OPPOSED  TO  THE  MINI  WAREHOUSES, SO  CLOSE  TO  THE  SCHOOLS  COMPLEX.


MS.  RIGGINS  TOLD  THE  COMMISSIONERS  THE  BUSINESS  WOULD NOT  INTERFERE  WITH  SCHOOL  TRAFFIC,  BUT  COMMISSIONER  JAMES  ELLINGTON  EXPRESSED  CONCERN  ABOUT  THE  SAFETY  OF  STUDENTS  IN  MAKING  THE  MOTION  TO  DENY.


PLANNING  AND  ZONING  DIRECTOR  DOUG  CURRIER  SAID  HIS  RECOMMENDATION  TO  DENY  FROM  A-R  TO  C-2  ZONING    WAS  BASED  ON  THE  LACK  OF  COMMERCIAL  PROPERTIES  IN  THE  AREA,  IN  EFFECT,  IT  WOULD  BE  SPOT  ZONING,  PLUS  IT  WAS  NOT  A BUSINESS   COMPATABLE  WITH   SCHOOLS.


(NB  DOUG-WAREHOUSES  1MIN

Posted by WTGA AM & FM at 12:29 PM

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