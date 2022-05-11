UPSON BOC NO TO MINI WAREHOUSES ON KNIGHT TRAIL

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS FOLLOWED A RECOMMENDATION OF DENIAL FROM PLANNING AND ZONING STAFF--TUESDAY AND NIXED A PROPOSAL TO PUT 91 MINI WAREHOUSE UNITS ON KNIGHT TRAIL AT 74 EAST--A REQUEST FROM LINDA R. RIGGINS OF YATESVILLE.
THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION HAD RECOMMENDED THE REZONING AND SPECIAL EXCEPTION WITH CONDITIONS BY A 3-0 VOTE WITH CHAIR ALECIA MCKINLEY ABSTAINING BECAUSE SHE OWNS ADJOINING PROPERTY.
NO ONE TESTIFIED AGAINST THE REQUEST AT TUESDAY'S MEETING--BUT CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID HIS PHONE HAD BEEN RINGING OFF THE HOOK, APPARENTLY OPPOSED TO THE MINI WAREHOUSES, SO CLOSE TO THE SCHOOLS COMPLEX.
MS. RIGGINS TOLD THE COMMISSIONERS THE BUSINESS WOULD NOT INTERFERE WITH SCHOOL TRAFFIC, BUT COMMISSIONER JAMES ELLINGTON EXPRESSED CONCERN ABOUT THE SAFETY OF STUDENTS IN MAKING THE MOTION TO DENY.
PLANNING AND ZONING DIRECTOR DOUG CURRIER SAID HIS RECOMMENDATION TO DENY FROM A-R TO C-2 ZONING WAS BASED ON THE LACK OF COMMERCIAL PROPERTIES IN THE AREA, IN EFFECT, IT WOULD BE SPOT ZONING, PLUS IT WAS NOT A BUSINESS COMPATABLE WITH SCHOOLS.
(NB DOUG-WAREHOUSES 1MIN
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