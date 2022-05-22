Steve Harvey Has Purchased The Rock Ranch

THE NEW OWNERS OF THE ROCK RANCH MET THE COMMUNITY SATURDAY AND SEEMED TO HIT IT OFF. TV CELEBRITY STEVE HARVEY AND WIFE MARJORIE, WHO LIVE IN ATLANTA ARE THE NEW OWNERS, WITH PLANS FOR PERMANENT LODGING FOR SEVERAL HUNDRED YOUTH FROM AROUND THE COUNTRY EACH SUMMER TO LEARN LIFE SKILLS, SOMETHING THE HARVEYS DID ANNUALLY AT THE ROCK RANCH UNDER A BIG TENT UNTIL THE COVID PANDEMIC. " THE STEVE AND MARJORIE HARVEY LEGACY RANCH" IS NOW THE FORMAL TITLE OF THE PROPERTY.
THE HARVEY'S SPOKE AND TOOK QUESTIONS BEFORE AN INVITATION ONLY AUDIENCE AT A TOWN HALL MEETING AT THE U-L FINE ARTS CENTER, AND STRESSED SAFETY OF THE COMMUNITY AND THE KIDS IS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF THEIR MISSION. HE ADDED THE YOUTH ARE KEPT SO BUSY, THEY DON'T HAVE TIME TO GET IN TROUBLE.
THE HARVEYS STATED THEY WILL INCLUDE COMMUNITY IN THEIR INVESTMENT, HIRING LOCALS, USING LOCAL CONTRACTORS TO BUILD PERMANENT STRUCTURES AND TAKING ON LOCAL YOUTH TO PARTICIPATE IN THEIR PROGRAMS.
THEY ENVISION YEAR ROUND ACTIVITIES INCLUDING CORPORATE RETREATS AND POSSIBLY SPORTS FIELDS OPEN TO LOCALS.
SHERIFF DAN KILGORE WAS ON THE PROGRAM AND WELCOMED THE HARVEYS TO UPSON COUNTY AND DURING Q&A THOMASTON'S MAYOR PRO TEM DOUG HEAD RELATED ITS GREAT TO HAVE THEM IN THE COMMUNITY.
STEVE SAID HE'S A COUNTRY BOY AT HEART, WHO GREW UP ON A FARM, SLOPPING HOGS AND BAILING HAY AND THE RANCH WILL ALSO SERVE AS A GET-A-WAY PLACE FOR HIM. .
STEVE HARVEY TOLD THE CROWD "I HAD TO BUY THIS RANCH BECAUSE I HAVE TO DO WHAT GOD TELLS ME TO DO."
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