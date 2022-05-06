UPSON COUNTY GUILTY PLEAS MAY 2ND –PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR

WILLIAM L. KING CT. 1: OPEN CONTAINER VIOLATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: NO PROOF OF INSURANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DUI ALCOHOL: 5 YEARS, SERVE 1 FOLLWED BY 4 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 480 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 4: KNOWINGLY DRIVING MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED LICENSE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: HABITUAL VIOLATOR: 2 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 3.
DANIEL EARL GUNDER CT. 1: BURGLARY 2ND DEGREE: 5 YEARS, SERVE 3- FOLLOWED BY 2 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; BANISHMENT FROM GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: BURGLARY 2ND DEGREE: 5 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 3: BURGLARY 2ND DEGREE: NOLLE PROSEQUI
NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE—CONCURRENT TO CT. 1. CT. 4: FAILURE TO MAINTAIN BRAKE LIGHTS IN GOOD WORKING CONDITION: NOLLE PROSEQUI
LANCE STEVEN FRICK CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION, MUST SUCCESSFULLY COMPLETE SPALDING COUNTY DRUG COURT. CT. 2: THEFT BY SHOPLIFTING: NOLLE PROSEQUI CT. 3: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECT: NOLLE PROSEQUI.
LANCE STEVEN FRICK CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: NO BRAKE LIGHT OR WORKING TURN SIGNAL: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION, SUCCESSFULLY COMPLETE SPALDING COUNTY DRUG COURT CONCURRENT WITH 21R0202.
LANCE STEVE FRICK CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLO- 12 MONTHS PROBATIONCT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 6 YEARS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; CONSECUTIVE TO CASES 21R0202, 21R0203.
LAWRENCE E. JOHNSON CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: FAILURE TO CARRY LICENSE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY: NOLLE PROSEQUI.
CAMERON J. LITTLE CT. 1: CRIMINAL TRESPASS- FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: STALKING: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE. CT. 3: THEFT BY TAKING: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 2.
CAMERON J. LITTLE CT. 1: AGGRAVATED STALKING: 3 YEARS PROBATION, 6 MONTHS TO TIME SERVED; $500 FINE CONCURRENT TO CASE 21R0305.
CAMERON J. LITTLE CT. 1: RECKLESS CONDUCT: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO CASE 21R0305, 21R0306. CT. 2: DISCHARGE OF GUN NEAR HIGHWAY: NOLLE PROSEQUI.
CHRISTOPHER LEDFORD CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: TAIL LIGHT VIOLATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI.
BILLY SELLARS CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 5 YEARS PROBATION, 5 MONTHS TO SERVE; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: ENTERING AUTOMOBILE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI CT. 4: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: POSSESSION OF A SCH. V CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: POSSESSION OF A SCH. III CONTROLLED SUBSTANCE: 3 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 8: DRIVING WITHOUT A LICENSE: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; LICENSE SUSPENSION; $500 FINE.
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