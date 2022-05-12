WE FONDLY REMEMBER LINDA BEST

THANKS TO LINDA FOR KEEPING ME OUT OF TROUBLE ON THE ROAD. THE TRAVEL CONNECTION WAS IN PARIS JUST WEEKS AFTER DIANA'S TRAGIC CRASH AND WE WERE STANDING OUTSIDE A SIDEWALK CAFE WHEN LINDA SUDDENLY CALLED OUT TO ME. "DAVE, DAVE, HERE COMES YOKO ONO, SPEAK TO HER DAVE, SPEAK TO HER."
I STEPPED OUT FRONT OF THE GROUP AND SHOW NUFF WALKING TOWARD US WAS YOKO ONO. WHEN SHE APPROACHED , I SPOKE UP AND SAID "HELLO YOKO" AND SHE SMILED AND SAID "HELLO," AND WALKED ON BY. I GUESS U COULD SAY THAT WAS MY BRUSH WITH FAME, UNLESS YOU COUNT THE TIME I SHOOK HANDS WITH PRESIDENT GERALD FORD IN LAS VEGAS, OR PERHAPS THE TIME I SHOOK HANDS WITH LARRY "BUD" MELMAN FROM THE DAVID LETTERMAN SHOW AT A BRAVES WORLD SERIES GAME/DAVE
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