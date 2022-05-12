Thursday, May 12, 2022

WE FONDLY REMEMBER LINDA BEST

 THANKS  TO  LINDA  FOR  KEEPING ME  OUT  OF  TROUBLE  ON  THE  ROAD.  THE  TRAVEL  CONNECTION  WAS  IN  PARIS  JUST  WEEKS  AFTER  DIANA'S  TRAGIC  CRASH  AND  WE  WERE  STANDING  OUTSIDE  A  SIDEWALK  CAFE  WHEN  LINDA  SUDDENLY  CALLED  OUT  TO  ME. "DAVE,  DAVE,  HERE  COMES  YOKO ONO,  SPEAK  TO  HER  DAVE,  SPEAK  TO  HER."


I  STEPPED  OUT  FRONT  OF  THE  GROUP  AND  SHOW NUFF  WALKING  TOWARD  US   WAS   YOKO  ONO.  WHEN  SHE  APPROACHED  ,  I  SPOKE  UP  AND  SAID  "HELLO  YOKO"  AND  SHE  SMILED  AND  SAID  "HELLO,"  AND  WALKED  ON BY.  I  GUESS  U  COULD  SAY  THAT  WAS  MY  BRUSH  WITH  FAME,  UNLESS  YOU  COUNT  THE  TIME  I  SHOOK  HANDS  WITH  PRESIDENT  GERALD  FORD  IN LAS  VEGAS, OR  PERHAPS  THE  TIME  I   SHOOK  HANDS  WITH  LARRY "BUD" MELMAN  FROM  THE  DAVID  LETTERMAN  SHOW  AT  A  BRAVES  WORLD  SERIES  GAME/DAVE

Posted by WTGA AM & FM at 12:29 PM

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