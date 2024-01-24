Wednesday, January 24, 2024

UPSON CO COM WILDER NOT RUNNING AGAIN

 UPSON  COUNTY  FIRST  DISTRICT  COMMISSIONER  LORENZO  WILDER  MADE  IT  OFFICIAL  AT  TUESDAY'S  MEETING--HE  WILL  NOT  SEEK  ANOTHER  FOUR  YEAR  TERM.  THE  OTHER BOARD MEMBERS  HAVE   REPORTEDLY  BEEN  ENCOURAGING  HIM  TO  RUN  AGAIN  BUT  AT  THE  CLOSE  OF  THE  MEETING--HE  MADE  IT  OFFICIAL.  WE  HAVE  BEEN  TOLD   HE   WOULD  LIKE  TO DO MORE  TRAVELING  AND  WORK  ON  OTHER  PROJECTS--BUT  HE STATED  TUESDAY--HE  PLANS  TO  BE  ENGAGED IN  COUNTY  BUSINESS  FOR  THE  REMAINDER  OF  HIS  TERM  IN  2024.


THERE  HAVE  BEEN  REPORTS--LINCOLN  PARK  CITIZENS   GROUP    PRESIDENT  CHRIS  BIGGS  IS  INTERESTED  IN  THE  SE

Posted by WTGA AM & FM at 9:46 AM

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