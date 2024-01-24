UPSON CO COM WILDER NOT RUNNING AGAIN

UPSON COUNTY FIRST DISTRICT COMMISSIONER LORENZO WILDER MADE IT OFFICIAL AT TUESDAY'S MEETING--HE WILL NOT SEEK ANOTHER FOUR YEAR TERM. THE OTHER BOARD MEMBERS HAVE REPORTEDLY BEEN ENCOURAGING HIM TO RUN AGAIN BUT AT THE CLOSE OF THE MEETING--HE MADE IT OFFICIAL. WE HAVE BEEN TOLD HE WOULD LIKE TO DO MORE TRAVELING AND WORK ON OTHER PROJECTS--BUT HE STATED TUESDAY--HE PLANS TO BE ENGAGED IN COUNTY BUSINESS FOR THE REMAINDER OF HIS TERM IN 2024.
THERE HAVE BEEN REPORTS--LINCOLN PARK CITIZENS GROUP PRESIDENT CHRIS BIGGS IS INTERESTED IN THE SE
No comments:
Post a Comment