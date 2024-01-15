PEDESTRIAN KILLED IN THOMASTON

THE GA. STATE PATROL REPORTS A PEDESTRIAN STRUCK AND KILLED BY A PICK-UP FRIDAY, JANUARY 5TH ON NORTH CENTER STREET HAD AN OPEN ALCOHOL CONTAINER IN HIS HAND BEFORE BEING HIT. ACCORDING TO GSP TROOPER LOREN THOMKA--52 YEAR OLD DANNY BOYT OF THOMASTON WAS THE VICTIM. BOYT WAS STRUCK BY THE DRIVER OF A 2022 FORD F-450 PICK-UP DRIVEN BY SHUN QUILLER , AGE 53, OF MARCEY DRIVE. THE ACCIDENT REPORT NOTES BOYT WAS ATTEMPTING TO CROSS NORTH CENTER, WHEN THE QUILLER MOTORIST TURNED LEFT OFF RAILROAD STREET TO TRAVEL NORTHBOUND IN THE LEFT LANE AND BOYT TRAVELED INTO THE TRUCK'S PATH AND WAS STRUCK BY THE FRONT END.
UPSON COUNTY CORONER CRAIG STUBBS TOLD 101 NEWS, BOYT DIED OF HIS INJURIES LATER AT THE HOSPITAL AND THE CORONER DID NOT ORDER AN AUTOPSY.
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