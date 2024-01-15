Monday, January 15, 2024

PEDESTRIAN KILLED IN THOMASTON

THE  GA.  STATE PATROL    REPORTS  A  PEDESTRIAN  STRUCK  AND  KILLED  BY  A  PICK-UP  FRIDAY, JANUARY 5TH  ON  NORTH  CENTER STREET  HAD  AN  OPEN  ALCOHOL  CONTAINER  IN  HIS   HAND  BEFORE  BEING  HIT. ACCORDING  TO  GSP  TROOPER LOREN  THOMKA--52  YEAR OLD  DANNY  BOYT OF  THOMASTON  WAS  THE  VICTIM. BOYT  WAS  STRUCK  BY  THE  DRIVER  OF  A  2022  FORD  F-450  PICK-UP  DRIVEN  BY SHUN  QUILLER  , AGE  53,  OF MARCEY  DRIVE.  THE  ACCIDENT  REPORT  NOTES  BOYT  WAS  ATTEMPTING TO  CROSS  NORTH  CENTER,  WHEN  THE  QUILLER  MOTORIST  TURNED LEFT OFF  RAILROAD  STREET  TO  TRAVEL  NORTHBOUND  IN  THE LEFT LANE  AND  BOYT  TRAVELED   INTO  THE  TRUCK'S  PATH AND  WAS  STRUCK  BY  THE  FRONT  END. 

UPSON  COUNTY  CORONER  CRAIG  STUBBS  TOLD   101  NEWS, BOYT  DIED  OF  HIS  INJURIES  LATER  AT  THE  HOSPITAL  AND  THE  CORONER  DID  NOT  ORDER  AN  AUTOPSY. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:10 AM

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