Wednesday, January 24, 2024

ALL COURT APPEALS DENIED FOR JFM TRUCKING

 UPSON  COUNTY  MANAGER  JASON  TINSLEY  REPORTS  ALL  COURT  APPEALS  HAVE  BEEN  DENIED  IN  A  LAW  SUIT  JAMES  FORTNER  FILED  AGAINST  PLANNING  DIRECTOR  DOUG  CURRIER  AND  THE  COUNTY--AND    CODE  ENFORCMENT   HAS  FILED   23  CITATIONS   AGAINST  JFM  TRUCKING  COMPANY  AT   1409  COUNTY  ROAD.   THE  CHARGES  WILL  BE  ON  THE  DOCKET  IN  UPSON  MAGISTRATE  COURT  IN  A   COUPLE  OF  WEEKS. 


THE  UPSON COUNTY  COMMISSIONERS  DENIED  A  REZONING  FOR  THE  BUSINESS--THAT  HAS  TURNED  INTO  A  JUNK YARD  FOR  BIG  RIGS--A  SITE  THE  COUNTY  WANTS  CLEANED-UP. THERE  IS  A  REPORT  THAT FORTNER  HAS  FOUND  ANOTHER LOCATION  FOR  JFM  TRUCKING. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:37 PM

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