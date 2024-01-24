ALL COURT APPEALS DENIED FOR JFM TRUCKING

UPSON COUNTY MANAGER JASON TINSLEY REPORTS ALL COURT APPEALS HAVE BEEN DENIED IN A LAW SUIT JAMES FORTNER FILED AGAINST PLANNING DIRECTOR DOUG CURRIER AND THE COUNTY--AND CODE ENFORCMENT HAS FILED 23 CITATIONS AGAINST JFM TRUCKING COMPANY AT 1409 COUNTY ROAD. THE CHARGES WILL BE ON THE DOCKET IN UPSON MAGISTRATE COURT IN A COUPLE OF WEEKS.
THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS DENIED A REZONING FOR THE BUSINESS--THAT HAS TURNED INTO A JUNK YARD FOR BIG RIGS--A SITE THE COUNTY WANTS CLEANED-UP. THERE IS A REPORT THAT FORTNER HAS FOUND ANOTHER LOCATION FOR JFM TRUCKING.
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