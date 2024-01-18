LAMAR COUNTY GEFA LOAN CONTROVERSY

WALTER GEIGER OF THE BARNESVILLE HERALD - GAZETTE HAS BEEN FOLLOWING THE CONTROVERSY INVOLVING A $27 MILLION STATE LOAN IN 2014 TO THE LAMAR COUNTY REGIONAL SOLID WASTE AUTHORITY FOR A WASTE TO FUEL PROJECT AT THE LANDFILL THAT'S NOW MORE THAN 6 YEARS PAST ITS ORIGINAL COMPLETION DATE WITH LOAN REPAYMENTS STARTING IN APRIL. ITS A DEVELOPMENT THAT HAS STIRRED COMMUNITY CONTROVERSY AND NOW THE FOX FIVE I-TEAM IS INVESTIGATING.
AT TUESDAY'S MEETING LAMAR COUNTY COMMISSIONER JASON LOVETT STATED HE AND FELLOW COMMISSIONER ASHLEY GILLES HAVE BEEN TALKING TO THE FBI FOR MONTHS AND DURING THE MEETING WERE SERVED WITH PAPERS IN A LAWSUIT FILED BY THE LANDFILL AUTHORITY'S ATTORNEY WANTING INFO ABOUT THEIR CONTACT WITH THE FEDS.
COMMISSIONER LOVETT STATED THOSE RECORDS ARE NOT SUBJECT TO OPEN RECORDS DISCLOSURE.
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