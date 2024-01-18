Thursday, January 18, 2024

LAMAR COUNTY GEFA LOAN CONTROVERSY

 WALTER  GEIGER OF  THE  BARNESVILLE  HERALD - GAZETTE  HAS  BEEN  FOLLOWING  THE  CONTROVERSY  INVOLVING  A $27  MILLION  STATE  LOAN  IN  2014  TO  THE  LAMAR  COUNTY  REGIONAL  SOLID  WASTE AUTHORITY  FOR  A  WASTE  TO  FUEL  PROJECT  AT  THE LANDFILL  THAT'S  NOW  MORE  THAN 6  YEARS  PAST  ITS  ORIGINAL  COMPLETION  DATE  WITH  LOAN  REPAYMENTS  STARTING  IN  APRIL.  ITS  A  DEVELOPMENT  THAT  HAS  STIRRED  COMMUNITY  CONTROVERSY  AND  NOW  THE  FOX  FIVE  I-TEAM  IS  INVESTIGATING.


AT  TUESDAY'S  MEETING   LAMAR  COUNTY   COMMISSIONER  JASON  LOVETT  STATED  HE   AND  FELLOW  COMMISSIONER  ASHLEY  GILLES  HAVE  BEEN  TALKING  TO  THE  FBI   FOR  MONTHS  AND  DURING  THE  MEETING  WERE  SERVED  WITH PAPERS  IN  A  LAWSUIT  FILED  BY  THE LANDFILL  AUTHORITY'S   ATTORNEY   WANTING    INFO    ABOUT  THEIR  CONTACT WITH  THE  FEDS. 


COMMISSIONER  LOVETT  STATED  THOSE  RECORDS  ARE  NOT  SUBJECT  TO  OPEN  RECORDS  DISCLOSURE.

Posted by WTGA AM & FM at 11:17 AM

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