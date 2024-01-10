Wednesday, January 10, 2024

GRIFFIN COMMISSIONERS FACE ANGRY MINORITY CITIZENS

 THE  CITY  OF  GRIFFIN  BOARD  OF  COMMISSIONERS  WERE  CONFRONTED  WITH  SOME  ANGRY  AFRICAN-AMERICAN  CITIZENS  TUESDAY  OVER  THE  LACK OF  BLACK  DEPARTMENT  HEADS.  DURING  PUBLIC  COMMENT,  RAY    HOSFORD  TOLD  THE  BOARD   BLACKS MAKE  UP   54%  OF  THE   CITY'S  POPULATION  AND   OF  THE   11  DEPARTMENT  HEADS  IN  THE  CITY OF  GRIFFIN--NONE  ARE  MINORITY.    HOSFORD  RESORTED  TO  SCREAMING  AT  THE  COMMISSIONERS  AND  THREATENED  THAT  RIOTS   MAY  BECOME  THE  VOICE OF  THE  PEOPLE.


DR. SHONDRA JONES  INFORMED  THE  BOARD OF  COMMISSIONERS--PLANS  ARE  TO  CONTACT  THE  STATE  TO  ASK  THAT  GRIFFIN  NOT  BE  GIVEN  DIVERSITY  CERTIFICATION--AND  ADDED  CITY  HALL  DISREGARDS MINORITIES  WHEN  APPOINTING  BOARDS.


WANDA  ZELLER    SAID  SHE  DOES   NOT  UNDERSTAND  WHY   VETERAN  POLICE  OFFICER   CAPTAIN  HOMER  DANIEL  WAS  NOT  APPOINTED  AS  THE NEW  CHIEF--INTERIM  CHIEF  CONNIE  SAMPSON,  A MINORITY  WAS  APPOINTED,  RECENTLY.


IN  OTHER  ACTION  MAYOR  DOUG  HOLLBERG  APPOINTED  CYNTHIA  WARD  AS  VICE-CHAIR  FOR   2024 AND  THE  COMMISSIONERS  INCREASED  THE  BUDGET  OF  HAZEN  &  SAWYER  $520,000  FOR  THE  HEADS  CREEK  DAM  PROJECT. 


Posted by WTGA AM & FM at 1:46 PM

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