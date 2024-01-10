GRIFFIN COMMISSIONERS FACE ANGRY MINORITY CITIZENS

THE CITY OF GRIFFIN BOARD OF COMMISSIONERS WERE CONFRONTED WITH SOME ANGRY AFRICAN-AMERICAN CITIZENS TUESDAY OVER THE LACK OF BLACK DEPARTMENT HEADS. DURING PUBLIC COMMENT, RAY HOSFORD TOLD THE BOARD BLACKS MAKE UP 54% OF THE CITY'S POPULATION AND OF THE 11 DEPARTMENT HEADS IN THE CITY OF GRIFFIN--NONE ARE MINORITY. HOSFORD RESORTED TO SCREAMING AT THE COMMISSIONERS AND THREATENED THAT RIOTS MAY BECOME THE VOICE OF THE PEOPLE.
DR. SHONDRA JONES INFORMED THE BOARD OF COMMISSIONERS--PLANS ARE TO CONTACT THE STATE TO ASK THAT GRIFFIN NOT BE GIVEN DIVERSITY CERTIFICATION--AND ADDED CITY HALL DISREGARDS MINORITIES WHEN APPOINTING BOARDS.
WANDA ZELLER SAID SHE DOES NOT UNDERSTAND WHY VETERAN POLICE OFFICER CAPTAIN HOMER DANIEL WAS NOT APPOINTED AS THE NEW CHIEF--INTERIM CHIEF CONNIE SAMPSON, A MINORITY WAS APPOINTED, RECENTLY.
IN OTHER ACTION MAYOR DOUG HOLLBERG APPOINTED CYNTHIA WARD AS VICE-CHAIR FOR 2024 AND THE COMMISSIONERS INCREASED THE BUDGET OF HAZEN & SAWYER $520,000 FOR THE HEADS CREEK DAM PROJECT.
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