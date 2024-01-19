LAMAR CO MAN BURNED DOWN HOUSES IN UPSON

A LAMAR COUNTY MAN WITH A HISTORY OF MAKING VIOLENT THREATS PLEADED GUILTY FRIDAY IN FEDERAL COURT TO MAILING THREATENING COMMUNICATIONS TO JUDICIAL OFFICERS AND GOVERNMENT AGENCIES. THE DEFENDANT, 56 YEAR OLD TRAVIS LEROY BALL WROTE TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE IMPERSONATING AN FBI AGENT AND BALL MAILED A THREATENING LETTER IN MARCH 2023 TO U.S. DISTRICT JUDGE MARC T. TREADWELL POSING AS A SECRET SERVICE AGENT- A LETTER DEMANDING CHARGES BE DROPPED IN ONE OF BALL'S PRIOR FEDERAL CASES.
ADDITIONAL THREATENING LETTERS SIGNED WITH A FORMER CELLMATE'S NAME WERE SENT TO A FEDERAL COURTHOUSE IN VALDOSTA AND TO THE DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT IN WASHINGTON D.C.
IN THE PAST, BALL HAS BEEN CONVICTED OF MAILING THREATS AND FOR ARSON--AND HE'S CURRENTLY INELIBIBLE FOR PAROLE DUE TO HIS EXTENSIVE CRIMINAL HISTORY. INVESTIGATORS WERE ABLE TO CONFIRM BALL'S AUTHORSHIP OF THE LETTERS THROUGH DNA EVIDENCE AND HANDWRITING ANALYSIS--WRITING MATERIALS WERE ALSO FOUND IN HIS JAIL CELL.
BALL FACES UP TO 5 YEARS IN PRISON AFTER ADMITTING TO SENDING LETTERS THREATENING TO KILL OFFICIALS AND BURNING DOWN BUILDINGS AND HE IS SCHEDULED TO BE SENTENCED BY U.S. DISTRICT JUDGE C. ASHLEY ROYAL AT A LATER DATE.
SHERIFF KILGORE TOLD 101 NEWS BALL WAS SENT TO PRISON ON ARSON CHARGES FOR BURNING DOWN SEVERAL FORECLOSED HOUSES IN UPSON COUNTY.
No comments:
Post a Comment