Friday, January 19, 2024

LAMAR CO MAN BURNED DOWN HOUSES IN UPSON

 A  LAMAR  COUNTY  MAN    WITH  A  HISTORY  OF  MAKING  VIOLENT  THREATS  PLEADED  GUILTY  FRIDAY   IN  FEDERAL  COURT     TO  MAILING  THREATENING  COMMUNICATIONS  TO  JUDICIAL  OFFICERS  AND  GOVERNMENT  AGENCIES.  THE  DEFENDANT,  56  YEAR  OLD  TRAVIS  LEROY  BALL  WROTE  TO    UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE    IMPERSONATING  AN  FBI  AGENT  AND  BALL  MAILED  A  THREATENING  LETTER  IN  MARCH  2023  TO   U.S.  DISTRICT  JUDGE  MARC T. TREADWELL  POSING  AS  A  SECRET  SERVICE  AGENT- A     LETTER  DEMANDING    CHARGES  BE  DROPPED IN  ONE OF BALL'S PRIOR  FEDERAL  CASES.


ADDITIONAL  THREATENING  LETTERS  SIGNED WITH  A  FORMER  CELLMATE'S  NAME  WERE  SENT  TO  A  FEDERAL  COURTHOUSE  IN  VALDOSTA  AND  TO  THE  DEPARTMENT  OF  HOUSING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  IN  WASHINGTON  D.C.


IN  THE  PAST,  BALL  HAS  BEEN  CONVICTED OF  MAILING  THREATS  AND  FOR  ARSON--AND  HE'S  CURRENTLY  INELIBIBLE  FOR  PAROLE  DUE  TO  HIS  EXTENSIVE  CRIMINAL  HISTORY.  INVESTIGATORS  WERE  ABLE  TO CONFIRM  BALL'S AUTHORSHIP  OF  THE  LETTERS  THROUGH  DNA  EVIDENCE  AND  HANDWRITING  ANALYSIS--WRITING  MATERIALS  WERE  ALSO  FOUND  IN  HIS  JAIL CELL.


BALL  FACES  UP  TO  5  YEARS  IN  PRISON  AFTER  ADMITTING  TO  SENDING  LETTERS  THREATENING  TO  KILL  OFFICIALS  AND  BURNING    DOWN  BUILDINGS  AND  HE  IS  SCHEDULED  TO  BE  SENTENCED  BY  U.S. DISTRICT JUDGE C.  ASHLEY  ROYAL  AT  A  LATER  DATE.


SHERIFF  KILGORE  TOLD  101  NEWS  BALL  WAS  SENT TO  PRISON        ON  ARSON  CHARGES  FOR  BURNING  DOWN  SEVERAL  FORECLOSED  HOUSES  IN  UPSON  COUNTY. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:38 PM

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